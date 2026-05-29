В Улан-Удэ на улицах Свободы и Смолина заасфальтируют дороги

В Улан-Удэ ряд участков дорог готовят к асфальтированию. Ремонт проводят в рамках восстановления благоустройства после реконструкции инженерных сетей в центре города по мастер-плану.

Так, на улице Свободы работы идут от перекрестка с Советской до Кирова, а на улице Смолина – по правой стороне от Свердлова до Каландаришвили в сторону Виадука. Сейчас на этих участках изымают грунт для создания основания дороги. Затем рабочие уложат геотекстиль и щебень.

«Кроме того, ремонт идет и на пересечении улиц Куйбышева и Шмидта. На этих участках положили основание будущего дорожного полотна, после чего приступят к укладке первого слоя асфальта», - отметили в мэрии.