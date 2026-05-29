Общество 29.05.2026 в 17:08

В Улан-Удэ на улицах Свободы и Смолина заасфальтируют дороги

Полотно восстанавливают после реконструкции инженерных сетей
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ на улицах Свободы и Смолина заасфальтируют дороги
Фото: администрация Улан-Удэ

В Улан-Удэ ряд участков дорог готовят к асфальтированию. Ремонт проводят в рамках восстановления благоустройства после реконструкции инженерных сетей в центре города по мастер-плану.

Так, на улице Свободы работы идут от перекрестка с Советской до Кирова, а на улице Смолина – по правой стороне от Свердлова до Каландаришвили в сторону Виадука. Сейчас на этих участках изымают грунт для создания основания дороги. Затем рабочие уложат геотекстиль и щебень.

«Кроме того, ремонт идет и на пересечении улиц Куйбышева и Шмидта. На этих участках положили основание будущего дорожного полотна, после чего приступят к укладке первого слоя асфальта», - отметили в мэрии.

Теги
дорога ремонт

Все новости

С 1 июня в Улан-Удэ вводится режим тишины
29.05.2026 в 17:09
В Улан-Удэ на улицах Свободы и Смолина заасфальтируют дороги
29.05.2026 в 17:08
В Улан-Баторе построят 500 зарядных станций для электромобилей
29.05.2026 в 16:53
В Улан-Удэ более 12 тысяч детей отдохнут этим летом в лагерях
29.05.2026 в 16:43
В Бурятии выступит легендарная группа КИНО
29.05.2026 в 16:24
Меньше нервов, больше шансов: что в партии «Новые люди» приготовили для выпускников Бурятии
29.05.2026 в 16:22
Искусственный интеллект сможет взять на себя функции судей
29.05.2026 в 16:18
Стражей природы Бурятии снабдили новыми автомобилями
29.05.2026 в 16:10
В Улан-Удэ владелица детского центра заплатит 100 тысяч родителям сломавшего руку ребенка
29.05.2026 в 16:00
«Мертвых животных нашли сотрудники фермы»
29.05.2026 в 15:49
ЗУРХАЙ
с 27 мая по 2 июня

Читайте также
С 1 июня в Улан-Удэ вводится режим тишины
Особый режим связан с проведением экзаменов
29.05.2026 в 17:09
В Улан-Баторе построят 500 зарядных станций для электромобилей
В столице Монголии началась «зелёная» революция
29.05.2026 в 16:53
В Улан-Удэ более 12 тысяч детей отдохнут этим летом в лагерях
Из них более тысячи – дети участников СВО
29.05.2026 в 16:43
Искусственный интеллект сможет взять на себя функции судей
В Иркутске стартовал пилотный проект по внедрению ИИ в судопроизводство
29.05.2026 в 16:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru