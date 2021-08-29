В Бурятии родители особенных детей создали петицию

«Номер один» уже не раз освещал проблемы детей с инвалидностью в республике



Вот и сейчас к нам вновь обратились родители детей-аутистов с жалобами на реабилитационный центр «Светлый» и отсутствие какой-либо поддержки для родителей от государства. В своей петиции мамы особенных детей сетуют на отсутствие помощи со стороны социальных работников и психологов – женщины устали ежедневно справляться самостоятельно со всеми бытовыми вопросами. Также мамы детей с ментальными нарушениями очень нуждаются в поддержке психологов.



«Нам очень нужны социальные работники, которые смогут приходить домой и помогать физически: посидеть с ребенком, когда маме надо сходить на прием к врачу или по другим делам, нам нужны психологи, которые смогут поддерживать наши ресурсы.



В нашем городе нет ни одного реабилитационного центра, в котором нашим семьям оказывалась бы помощь. Есть центр «Светлый», но там нет специалистов, работающих в данной сфере, а если есть - то на одного специалиста приходится по 100 детей и ребенок не получает нужную помощь вовремя, приходится ждать несколько месяцев.



Хочется подчеркнуть, что речь идет о детях как с физиологическими нарушениями, так и с ментальными. Ведь, несмотря на заболевания, они не перестают быть детьми, а нам, как мамам, хочется дать детям, которые вместо игрушек и счастливого детства знают только больницы, уколы, болезненные операции, максимально комфортную жизнь», - пишут женщины в петиции к главе республики.



Напомним, с осени 2020 года в «Светлом» развернули стационар для лечения больных COVID-19, из-за чего курсовая реабилитация для детей стала невозможна. А занятия для особенных деток перешли в онлайн еще весной 2019 года.



В министерстве социальной защиты напоминают, что РЦ «Светлый» по решению Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, передан в минздрав Бурятии для размещения в нем ковидного стационара.



Поэтому полустационарное отделение «Особый ребенок» работает в дистанционном режиме, то есть занятия проводятся онлайн на платформе ZOOM. Ежегодно такой формой охватывается до 200 детей в возрасте от трех до 16 лет, проживающих в городе Улан-Удэ и районах республики, отмечают в минсоцзащиты.



Также в министерстве сообщают, что расписание занятий формируется с учетом возможностей каждого ребенка еженедельно. Занятия проводят специалисты Центра: психолог, логопед, инструктор по адаптивной физической культуре, инструктор по труду, социальный педагог, музыкальный руководитель, с учетом диагноза детей.



Что касается поддержки родителей, то, как уверяют в минсоцзащите, она оказывается: с родителями проводятся как групповые, так и индивидуальные консультации. Поддерживается постоянное телефонное сопровождение по вопросам навыков ухода за ребенком-инвалидом и способам формирования навыков самообслуживания, организации досуга детей в домашних условиях.



Мы, конечно, не сомневаемся, что в «Светлом» оказываются все перечисленные услуги, но в масштабах города их явно недостаточно. Если в крупных городах родители детей с особенностями развития могут воспользоваться программами вроде «Передышки», предоставляющими родителям детей с инвалидностью возможность получить помощь специально обученной профессиональной семьи, на время доверив ей заботу о ребенке, то в Бурятии ничего подобного нет.



Лариса Ситник, «Номер один».

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.