В Бурятии, в поселке Наушки, в связи с паводками введен режим ЧС

Уже готов пункт временного размещения в случае эвакуации



В результате подъема уровня р. Селенга в п. Наушки Кяхтинского района подтоплены поверхностными водами 52 придомовых участка по улицам 1-я Набережная, 2-я Набережная, Речная, Новая (102 человек, в том числе 25 детей). Уровень воды на участках слоем до 80 см. На этих же участках в подпольях домов вышли грунтовые воды слоем до 40 см. На 7 участках вода подошла к домам, из них в 2-х домах вода выше уровня пола (6 человек, в том числе двое детей).



Также наблюдается выход грунтовых вод в подпольях и на участках 125 домов на остальной части территории п. Наушки (213 человек, в том числе 58 детей). В подпольях уровень воды 10-20 см до уровня пола, на участках слой воды до 20 см. 26 августа эвакуирована одна жительница к родственникам.



В настоящее время на месте работает комиссия по оценке ущерба, введен режим ЧС. Создан пункт временного размещения на 150 человек в Наушкинском доме культуры. Жильцы от эвакуации отказываются под расписку. В готовности для эвакуации автомобиль повышенной проходимости УРАЛ. Организован подвоз питьевой воды и продуктов силами администрации п. Наушки. Медикаменты и дезинфицирующие средства имеются в наличии.



По поручению Главы Республики Бурятия Алексея Цыденова, в данный момент вносятся изменения в республиканские законодательные акты, чтобы предоставить помощь всем пострадавшим вне зависимости от наличия правоустанавливающих документов. Это связано с тем, что только 5 из 52 домов имеют регистрацию.



“Многие жители поселка, не имеют регистрации по месту жительства, но мы их тоже не оставим без помощи, сейчас вносятся изменения в республиканские законодательные акты. Список пострадавших для выплаты компенсаций будет составлять глава поселения, и для включения в этот реестр достаточно подтверждения от соседей о постоянном проживании”, - сообщил Алексей Цыденов.



Ожидается спад воды, которая пришла с территории Монголии, в ближайшие дни. После чего будет проведена дезинфекция, окончательная оценка ущерба.







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