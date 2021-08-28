28.08.2021
В Бурятии выздоровели от COVID-19 за сутки 34 человека, заболели - 95

В Бурятии выздоровели от COVID-19 за сутки 34 человека, заболели - 95

Завершили вакцинацию от коронавируса почти 260 тысяч жителей республики

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 56138. Это на 95 случаев больше, чем было в пятницу. Из новых случаев 49% (27 402) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 773 человека,  двое за минувшие сутки (в возрасте старше 65 – один), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных 76 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Число контактных лиц – 7 246 человек.

В стационарах получают лечение 379 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 293. В отделениях реанимации находится 51 пациент (из них старше 65 лет – 26), на ИВЛ – 27 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 17.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходит 1 224 человека.

Всего выздоровели от коронавируса 48 965 (+34) человек, дополнительно сняты с наблюдения  72 человека.

В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилирована 541 койка: занято – 379,  свободно – 162 койки. Занятость коечного фонда составляет  70,1%.

За сутки проведено исследований от 2 003 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 461 407 исследований.

Вакцинацию  завершили 259 740 человек. План вакцинации – 431 580 человек до 1 октября.

Фото: pixabay.com
коронавирус мониторинг Бурятия


В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.


^