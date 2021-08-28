В Бурятии выздоровели от COVID-19 за сутки 34 человека, заболели - 95

Завершили вакцинацию от коронавируса почти 260 тысяч жителей республики



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 56138. Это на 95 случаев больше, чем было в пятницу. Из новых случаев 49% (27 402) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 773 человека, двое за минувшие сутки (в возрасте старше 65 – один), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 76 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 7 246 человек.



В стационарах получают лечение 379 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 293. В отделениях реанимации находится 51 пациент (из них старше 65 лет – 26), на ИВЛ – 27 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 17.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходит 1 224 человека.



Всего выздоровели от коронавируса 48 965 (+34) человек, дополнительно сняты с наблюдения 72 человека.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилирована 541 койка: занято – 379, свободно – 162 койки. Занятость коечного фонда составляет 70,1%.



За сутки проведено исследований от 2 003 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 461 407 исследований.



Вакцинацию завершили 259 740 человек. План вакцинации – 431 580 человек до 1 октября.



Фото: pixabay.com



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