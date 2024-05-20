Жители Бурятии примут участие в Водном фестивале

В Бурятии пройдет Водный фестиваль – традиционные открытые республиканские соревнования по водному туризму, которые пройдут с 31 мая - 02 июня 2024 года (возрастное ограничение 0+).

- Приглашаются все команды и желающие принять участие! Спортсмены будут соревноваться в дистанции «Слалом» на катамаранах и байдарках, - сообщили в минтуризма РБ.

Место проведения соревнований: Заиграевский район, река Уда, 26 километр дороги на Хоринск.

Заявки принимаются до 30 мая 2024 года на адрес электронной почты: mvv-energis@mail.ru с пометкой «ТВТ».

Справки по тел.:8(9025)633510 Магданов Виктор Викторович, 8(914)8462626 Убугунов Олег Владимирович.

Возрастное ограничение 0+







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