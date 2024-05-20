Спорт 20.05.2024 в 16:27
Жители Бурятии примут участие в Водном фестивале
Соревнования пройдут с 31 мая по 02 июня
В Бурятии пройдет Водный фестиваль – традиционные открытые республиканские соревнования по водному туризму, которые пройдут с 31 мая - 02 июня 2024 года (возрастное ограничение 0+).
- Приглашаются все команды и желающие принять участие! Спортсмены будут соревноваться в дистанции «Слалом» на катамаранах и байдарках, - сообщили в минтуризма РБ.
Место проведения соревнований: Заиграевский район, река Уда, 26 километр дороги на Хоринск.
Заявки принимаются до 30 мая 2024 года на адрес электронной почты: mvv-energis@mail.ru с пометкой «ТВТ».
Справки по тел.:8(9025)633510 Магданов Виктор Викторович, 8(914)8462626 Убугунов Олег Владимирович.
Возрастное ограничение 0+
Фото: ru.freepik.com