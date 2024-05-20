Общество 20.05.2024 в 16:18
Власти Бурятии проконтролируют водные объекты, вызывающие опасения
Эту работу проведет фирма из Оренбурга
Текст: Петр Санжиев
Республика организовала мониторинг 30 водных объектов на предмет состояния их берегов и дна. Главная цель работы в том, чтобы своевременно выявить негативное воздействие вод, спрогнозировать развитие данных тревожащих процессов. В том числе, предстоит провести мониторинг воздействия деформации берегов на инженерные объекты.
Будет проведен мониторинг состояния и режима использования водоохранных зон, гидрохимические исследования качества воды, анализ донных отложений и другие работы.
Минприроды республики указала, какие конкретно участки необходимо изучить. Суммарно, это 31,5 км.
Так, по реке Селенге в зону внимания оренбуржцев попадет 10,7 км в черте Улан-Удэ и ряде сельских районов. Например, речь идет о зоне улан-улэнского СНТ «Строитель», иволгинских сел Сотниково, Ошурково и Ганзурино, кяхтинского поселка Наушки, прибайкальского села Еловка и т. д.
По реке Чикой пройдет мониторинг на протяжении 1,5 км в границах сел Поворот, Шарагол и Хутор. Исследуют полкилометра на озере Щучьем в границах рекреационной местности «Озеро Щучье» Селенгинского района. А по озеру Гусиному проверят километр – в границах Гусиноозерска и села Гусиное озеро.
Десятки водных объектов, чьи участки попали под мониторинг, расположены во многих местах Бурятии, начиная от Северобайкальского района и заканчивая границей с Монголией. Но бурятское побережье Байкала, где на целом ряде участков складывается нелегкая ситуация с разрушение берега, данный мониторинг не затронет. Видимо, проводить эту работу там входит в полномочия федерального минприроды.
Ежемесячно оренбургская фирма должна представлять в МПР Бурятии отчет о ходе выполнения работ. Ведь между сторонами подписан контракт, и он оплачивается бюджетными деньгами.
Отметим, что за право выполнить данный госзаказ развернулась острая борьба. На объявленный аукцион было подано шесть заявок. Даже, если учесть, что позднее одна была отозвана, конкуренция оказалась серьезной.
Фирма из Оренбурга победила, предложив цену в 762 тысячи рублей. От стартовой цены торгов падение составило 64 процента. Ближайший конкурент подал заявку с 59-процентным снижением цены.
Контракт должен быть окончательно исполнен в ноябре.
Фото: «Номер один»
Будет проведен мониторинг состояния и режима использования водоохранных зон, гидрохимические исследования качества воды, анализ донных отложений и другие работы.
Минприроды республики указала, какие конкретно участки необходимо изучить. Суммарно, это 31,5 км.
Так, по реке Селенге в зону внимания оренбуржцев попадет 10,7 км в черте Улан-Удэ и ряде сельских районов. Например, речь идет о зоне улан-улэнского СНТ «Строитель», иволгинских сел Сотниково, Ошурково и Ганзурино, кяхтинского поселка Наушки, прибайкальского села Еловка и т. д.
По реке Чикой пройдет мониторинг на протяжении 1,5 км в границах сел Поворот, Шарагол и Хутор. Исследуют полкилометра на озере Щучьем в границах рекреационной местности «Озеро Щучье» Селенгинского района. А по озеру Гусиному проверят километр – в границах Гусиноозерска и села Гусиное озеро.
Десятки водных объектов, чьи участки попали под мониторинг, расположены во многих местах Бурятии, начиная от Северобайкальского района и заканчивая границей с Монголией. Но бурятское побережье Байкала, где на целом ряде участков складывается нелегкая ситуация с разрушение берега, данный мониторинг не затронет. Видимо, проводить эту работу там входит в полномочия федерального минприроды.
Ежемесячно оренбургская фирма должна представлять в МПР Бурятии отчет о ходе выполнения работ. Ведь между сторонами подписан контракт, и он оплачивается бюджетными деньгами.
Отметим, что за право выполнить данный госзаказ развернулась острая борьба. На объявленный аукцион было подано шесть заявок. Даже, если учесть, что позднее одна была отозвана, конкуренция оказалась серьезной.
Фирма из Оренбурга победила, предложив цену в 762 тысячи рублей. От стартовой цены торгов падение составило 64 процента. Ближайший конкурент подал заявку с 59-процентным снижением цены.
Контракт должен быть окончательно исполнен в ноябре.
Фото: «Номер один»
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