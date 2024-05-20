Общество 20.05.2024 в 15:49

За 4 месяца в Бурятии произошло 232 ДТП с пострадавшими

Вместе с тем отмечается снижение дорожной аварийности
A- A+
Текст: Елена Кокорина
За 4 месяца в Бурятии произошло 232 ДТП с пострадавшими

По сравнению с прошлым годом в Бурятии сохраняется положительная тенденция к снижению основных показателей аварийности. Как отметили в региональном МВД, за 4 месяца 2024 года на дорогах Бурятии произошло 232 ДТП с пострадавшими. В результате этого погибли 22 человека и ранены 299 участников дорожного движения.

По-прежнему, основной причиной совершения ДТП, являются нарушения ПДД. По вине водителей-нарушителей зарегистрировано 214 ДТП, в которых погибли 19 и ранены 280 человек. Пьяные водители стали виновниками 36 аварий, в которых 7 человек погибли и ранены 42 участника дорожного движения.

Практически каждое пятое ДТП связано с наездом на пешехода. В 24 таких ДТП погибли пять человек и ранены 20. В 9 случаях пешеходы находились на проезжей части в состоянии опьянения.

В МВД подчеркнули, что особую обеспокоенность вызывает уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Так, за 4 месяца в 33 дорожных авариях травмы различной степени тяжести получили 38 несовершеннолетних.

В результате неудовлетворительных дорожных условий зарегистрировано более 100 ДТП. В них погибли 10 человек и ранены 125 граждан. В ходе проведения обследований и проверок улично-дорожной сети выдано 396 предостережений на устранение выявленных недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц. Направлены информационные письма в прокуратуру и  в адрес владельцев автомобильных дорог.

В целях профилактики совершения ДТП, сотрудниками ГАИ возбуждено свыше 194 тысяч дел об административных правонарушениях. Задержаны и отстранены от права управления ТС около 2,5 тысяч водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии. Почти 60 пьяных нарушителей были задержаны благодаря бдительным гражданам и их обращениям в полицию.

Фото: Номер один

Теги
авария полиция водители пострадавшие дети

Все новости

Жителям Бурятии предоставляли электроэнергию ниже нормы
20.05.2024 в 16:37
Жителя Улан-Удэ будут судить за истязание престарелой матери
20.05.2024 в 16:37
Жители Бурятии примут участие в Водном фестивале
20.05.2024 в 16:27
Власти Бурятии проконтролируют водные объекты, вызывающие опасения
20.05.2024 в 16:18
В Улан-Удэ торжественно открылся Кубок Бурятии по фигурному катанию
20.05.2024 в 15:53
За 4 месяца в Бурятии произошло 232 ДТП с пострадавшими
20.05.2024 в 15:49
Коммунальную инфраструктуру Бурятии ремонтируют черепашьими темпами
20.05.2024 в 15:36
На площади Советов в Улан-Удэ оборудовали уютную летнюю зону
20.05.2024 в 15:25
В Улан-Удэ прибыли новые телетрапы
20.05.2024 в 15:12
В Заиграевском районе Бурятии едва не сгорели жилые дома
20.05.2024 в 15:08
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 мая

Читайте также
Жителям Бурятии предоставляли электроэнергию ниже нормы
Энергетиков за это накажут «копеечкой»
20.05.2024 в 16:37
Власти Бурятии проконтролируют водные объекты, вызывающие опасения
Эту работу проведет фирма из Оренбурга
20.05.2024 в 16:18
Коммунальную инфраструктуру Бурятии ремонтируют черепашьими темпами
Из-за износа сетей пятая часть тепла и воды в республике уходит в никуда
20.05.2024 в 15:36
На площади Советов в Улан-Удэ оборудовали уютную летнюю зону
Горожане уже отдыхают в беседках, а дети играют на газоне
20.05.2024 в 15:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru