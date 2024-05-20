За 4 месяца в Бурятии произошло 232 ДТП с пострадавшими

По сравнению с прошлым годом в Бурятии сохраняется положительная тенденция к снижению основных показателей аварийности. Как отметили в региональном МВД, за 4 месяца 2024 года на дорогах Бурятии произошло 232 ДТП с пострадавшими. В результате этого погибли 22 человека и ранены 299 участников дорожного движения.

По-прежнему, основной причиной совершения ДТП, являются нарушения ПДД. По вине водителей-нарушителей зарегистрировано 214 ДТП, в которых погибли 19 и ранены 280 человек. Пьяные водители стали виновниками 36 аварий, в которых 7 человек погибли и ранены 42 участника дорожного движения.

Практически каждое пятое ДТП связано с наездом на пешехода. В 24 таких ДТП погибли пять человек и ранены 20. В 9 случаях пешеходы находились на проезжей части в состоянии опьянения.

В МВД подчеркнули, что особую обеспокоенность вызывает уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Так, за 4 месяца в 33 дорожных авариях травмы различной степени тяжести получили 38 несовершеннолетних.

В результате неудовлетворительных дорожных условий зарегистрировано более 100 ДТП. В них погибли 10 человек и ранены 125 граждан. В ходе проведения обследований и проверок улично-дорожной сети выдано 396 предостережений на устранение выявленных недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц. Направлены информационные письма в прокуратуру и в адрес владельцев автомобильных дорог.

В целях профилактики совершения ДТП, сотрудниками ГАИ возбуждено свыше 194 тысяч дел об административных правонарушениях. Задержаны и отстранены от права управления ТС около 2,5 тысяч водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии. Почти 60 пьяных нарушителей были задержаны благодаря бдительным гражданам и их обращениям в полицию.

Фото: Номер один