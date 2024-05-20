Спорт 20.05.2024 в 15:53

В Улан-Удэ торжественно открылся Кубок Бурятии по фигурному катанию

В соревновании примут участие 130 спортсменов
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ торжественно открылся Кубок Бурятии по фигурному катанию

Сегодня на Ледовой Арене «Ice Metr» в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие Кубка республики Бурятия по фигурному катанию (возрастное ограничение 6+). С показательными номерами выступили тренеры Федерации фигурного катания Бурятии Евгений Сотникова и Кристина Полякова.

Как отмечают в министерстве спорта и молодежной политики, в состязании примут участие спортсмены из Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия в возрасте от 6 до 17 лет.

Соревнования продлятся два дня: 20 и 21 мая.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: скриншот видео минспорта Бурятии

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