Спорт 20.05.2024 в 15:53
В Улан-Удэ торжественно открылся Кубок Бурятии по фигурному катанию
В соревновании примут участие 130 спортсменов
Сегодня на Ледовой Арене «Ice Metr» в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие Кубка республики Бурятия по фигурному катанию (возрастное ограничение 6+). С показательными номерами выступили тренеры Федерации фигурного катания Бурятии Евгений Сотникова и Кристина Полякова.
Как отмечают в министерстве спорта и молодежной политики, в состязании примут участие спортсмены из Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия в возрасте от 6 до 17 лет.
Соревнования продлятся два дня: 20 и 21 мая.
Вход свободный.
Возрастное ограничение 6+
Фото: скриншот видео минспорта Бурятии
Тегифигурное катание Бурятия