Спорт 20.05.2024 в 17:15

В Улан-Удэ соберутся юные ушуисты

Турнир приурочен к 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ соберутся юные ушуисты

В Улан-Удэ состоится ежегодный турнир по ушу, посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне (возрастное ограничение 6+). В этом году он состоится 25 и 26 мая в Физкультурно-спортивном комплексе.

В соревнованиях примут участие около 300 спортсменов в возрасте от 6 до 18 лет из Бурятии и Забайкальского края.

Программа турнира:

25 мая (суббота)

09.00-18.00 –соревнования

5.00 – торжественная церемония открытия.

26 мая (воскресенье)

10:00-15:00 – соревнования.

Турнир «Память» проводится более 20 лет, как дань уважения всем ветеранам, труженикам тыла и всем тем, кто не жалел ни сил, ни самой жизни в борьбе с врагом.

Возрастное ограничение 6+


Фото: скриншот видео Минспорта РБ

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