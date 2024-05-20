Спорт 20.05.2024 в 17:15
В Улан-Удэ соберутся юные ушуисты
Турнир приурочен к 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
В Улан-Удэ состоится ежегодный турнир по ушу, посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне (возрастное ограничение 6+). В этом году он состоится 25 и 26 мая в Физкультурно-спортивном комплексе.
В соревнованиях примут участие около 300 спортсменов в возрасте от 6 до 18 лет из Бурятии и Забайкальского края.
Программа турнира:
25 мая (суббота)
09.00-18.00 –соревнования
5.00 – торжественная церемония открытия.
26 мая (воскресенье)
10:00-15:00 – соревнования.
Турнир «Память» проводится более 20 лет, как дань уважения всем ветеранам, труженикам тыла и всем тем, кто не жалел ни сил, ни самой жизни в борьбе с врагом.
Возрастное ограничение 6+
Фото: скриншот видео Минспорта РБ