Из Улан--Удэ в Поселье будет ходить 106-й маршрут

Мэрия Улан-Удэ вынуждена сократить схему движения городского маршрута № 4 до улицы Магистральная



Минтранс Бурятии отрабатывает вопрос по организации в село Поселье межмуниципального маршрута № 106 Улан-Удэ- ДНТ «Пригородное» и изменению схемы его движения. Это связано с сокращением схемы движения маршрута № 4 до ул. Магистральная, сообщили в пресс-службе ведомства.



В связи с жалобами жительницы села Поселье и по решению Верховного суда Бурятии в администрации города Улан-Удэ вынуждены сократить схему движения городского маршрута № 4 до улицы Магистральная. Дело в том, что согласно федеральному закону, городской маршрут, каким и является маршрут № 4, может осуществлять транспортное обслуживание населения только на территории Улан-Удэ. Расстояние от границы города до остановки, где пока ведет конечную высадку пассажиров маршрут № 4, составляет около 5 км. Таким образом, при изменении схемы движения жители села не смогут доезжать непосредственно до своих домов.



По предложению администрации Иволгинского района для удобства жителей необходимо изменить схему межмуниципального маршрута № 106 Улан-Удэ - ДНТ «Пригородное». В частности, схему планируется продлить и добавить количество остановок. Таким образом, конечная остановка маршрута № 106 будет находиться в том же месте, где пока еще останавливается маршрут № 4. Остановка находится в конце улицы Советская.



«Минтранс Бурятии совместно с ГИБДД обследовал дорожные условия по улице Советская на предмет безопасности дорожного движения. В ходе обследования выявлены замечания. Они направлены в администрацию Иволгинского района. Так, для организации конечной остановки в том же месте, где пока находится конечная маршрута № 4, необходимо нанести дорожную разметку, перенести «Пешеходный переход», установить знак «Автобусная остановка», подготовить остановочно-разворотную площадку, установить павильон и освещение. Как только замечания будут устранены районом, мы внесем все изменения в схему движения маршрута № 106 и объявим конкурсные процедуры для определения перевозчика на этот маршрут», - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.



Что касается маршрута № 4, пока его конечная остановка находится на прежнем месте.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.