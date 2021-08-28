В Бурятии электронный полис ОСАГО стал дешевле бумажного

Средняя выплата по «автогражданке» составила 75 тыс рублей — на 8% больше, чем год назад



В первом квартале нынешнего года электронный полис ОСАГО в Бурятии в среднем стоил чуть больше 4 тысяч рублей — на 7% дешевле по сравнению с тем же периодом прошлого года. А вот средняя цена бумажного полиса, напротив, увеличилась — на 35%, до 5 тысяч рублей, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.



Всего за три месяца текущего года жители республики оформили около 47 тысяч полисов «автогражданки». Из них доля е-ОСАГО составляет более 80%. По сравнению с январем-мартом прошлого года, за первый квартал нынешнего года автолюбители Бурятии купили на 40% больше электронных полисов.



«Чаще всего автовладельцы покупают ОСАГО из года в год у одной и той же страховой компании. Но в сентябре 2020 года произошли существенные изменения в подходе формирования стоимости полисов, поэтому не лишним будет сравнить цену полисов автогражданки у разных страховщиков — можно найти более выгодный вариант. Чтобы не заходить на сайт каждой страховой компании и не вводить каждый раз данные для расчетов в тарифном калькуляторе, можно воспользоваться финансовым маркетплейсом «Финуслуги». Здесь достаточно один раз заполнить специальную форму, и система рассчитает цену полиса в разных компаниях-партнерах. Здесь же сразу можно оформить сделку, если какой-то из вариантов окажется выгодным. Причем никаких наценок и комиссий платформа не берет — полис будет стоить столько же, как и напрямую у страховой компании», — объяснил Виталий Пономарев, заместитель управляющего республиканским отделением Сибирского главного управления Банка России.



С января по март 2021 года жители республики заплатили по договорам ОСАГО 193 млн рублей. Всего страховые компании урегулировали 2,5 тысячи страховых случаев. Пострадавшим автомобилистам выплачено 180 млн рублей компенсации. Средняя выплата по «автогражданке» составила 75 тысяч рублей — на 8% больше, чем была 12 месяцев назад.



Фото: pixabay.com





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.