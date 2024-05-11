Бурятию накрыл сильнейший геомагнитный шторм

В первой половине сегодняшнего дня на Бурятию обрушилась сильная геомагнитная буря. Это результат вспышек на Солнце, произошедших 8-9 мая. Данное событие может сказаться на метеочувствительных людях и даже на работе электроники.

Как пояснили РИА в Институте космических исследований РАН, за минувшие трое суток Солнце выбросило в сторону Земли четыре крупных облака плазмы. Часть их сольется в пути в единый объект, который ударит по магнитному полю Земли. Ожидается сильнейший за последние 20 лет шторм. В Бурятии по данным Gismeteo c утра 11 мая наблюдается магнитная буря силой 7-8 баллов по 9-балльной шкале.

К концу дня по прогнозу агентства сила бури уменьшиться до умеренной.

Специалисты советуют метеочувствительным, пожилым людям избегать сегодня сильной физической нагрузки, пить больше воды и преимущественно находиться в жилых помещениях, где уровень «солнечной радиации» ниже, чем на открытом воздухе.

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