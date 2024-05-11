Общество 11.05.2024 в 11:53

Бурятию накрыл сильнейший геомагнитный шторм

К концу дня солнечная активность придет в норму
A- A+
Текст: Иван Иванов
Бурятию накрыл сильнейший геомагнитный шторм

В первой половине сегодняшнего дня на Бурятию обрушилась сильная геомагнитная буря. Это результат вспышек на Солнце, произошедших 8-9 мая. Данное событие может сказаться на метеочувствительных людях и даже на работе электроники.

Как пояснили РИА в Институте космических исследований РАН, за минувшие трое суток Солнце выбросило в сторону Земли четыре крупных облака плазмы. Часть их сольется в пути в единый объект, который ударит по магнитному полю Земли. Ожидается сильнейший за последние 20 лет шторм. В Бурятии по данным Gismeteo c утра 11 мая наблюдается магнитная буря силой 7-8 баллов по 9-балльной шкале.

К концу дня по прогнозу агентства сила бури уменьшиться до умеренной.

Специалисты советуют метеочувствительным, пожилым людям избегать сегодня сильной физической нагрузки, пить больше воды и преимущественно находиться в жилых помещениях, где уровень «солнечной радиации» ниже, чем на открытом воздухе.

Фото: pixabay.com


Все новости

В Джидинском районе Бурятии проложили первую борозду
11.05.2024 в 12:07
Бурятию накрыл сильнейший геомагнитный шторм
11.05.2024 в 11:53
В Бурятии врачи ДРКБ спасли 4-летнего ребенка
11.05.2024 в 11:36
В центре Улан-Удэ снова появится зона отдыха
11.05.2024 в 11:17
В Улан-Удэ на один день усилят работу маршрута №37
11.05.2024 в 10:05
Глобальное потепление бьет по кофеманам
11.05.2024 в 09:54
В Бурятии за минувшую неделю 43 жителя стали жертвами мошенников
11.05.2024 в 09:48
В Бурятии тушат два лесных пожара
11.05.2024 в 09:38
Инфляция в Бурятии - 9,6 процента
11.05.2024 в 08:00
В Бурятии водитель наказал власти за гуляющую по трассе кобылу
11.05.2024 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 мая

Читайте также
В Джидинском районе Бурятии проложили первую борозду
В этом районе земля не осваивалась более 10 лет
11.05.2024 в 12:07
В Бурятии врачи ДРКБ спасли 4-летнего ребенка
У него в легких была обнаружена деталь от конструктора
11.05.2024 в 11:36
В центре Улан-Удэ снова появится зона отдыха
По традиции ее установят на площади Советов
11.05.2024 в 11:17
В Улан-Удэ на один день усилят работу маршрута №37
Это связано с проведением фестиваля в Этномузее
11.05.2024 в 10:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru