Таможенному посту МАПП Кяхта исполняется 20 лет

В год здесь оформляется более 280 тыс машин, более 170 тысяч тонн груза, около 1 млн физических лиц



Первого сентября исполняется 20 лет таможенному посту МАПП Кяхта Бурятской таможни. В этот день в 2001 году был введен в эксплуатацию автомобильный пункт пропуска МАПП Кяхта. За 20 лет работы пункта пропуска поток лиц и транспортных средств увеличился почти в 10 раз, сообщает Дальневосточное таможенное управление.



МАПП Кяхта – самый крупный автомобильный пункт пропуска в регионе деятельности Бурятской таможни. Сегодня на таможенном посту в год оформляется более 280 тысяч транспортных средств, более 170 тысяч тонн груза, около миллиона физических лиц. Ежедневно пересекают границу около 100 грузовых транспортных средств для доставки товаров в Монголию и обратно. Кроме этого, таможенники в пункте пропуска осуществляют контроль транзитных товаров, перемещаемых из Европы в страны Юго-Восточной Азии.



Как рассказал начальник таможенного поста МАПП Кяхта Александр Третьяков, в этом году завершилась реконструкция пункта пропуска, целью которой было увеличение полос движения транспорта и исключение реверсивного оформления пассажирских автобусов. Сегодня пункт пропуска оснащен самыми современными системами таможенного контроля, включая систему обнаружения делящихся и радиоактивных материалов; внедрены комплексы автоматического весогабаритного контроля грузовых транспортных средств; на пассажирском направлении предусмотрена система зеленого и красного коридоров. Использование всех этих высокотехнологичных разработок позволит существенно повысить эффективность процедур контроля, скорость пропуска через государственную границу и уровень комфорта для всех участников внешнеэкономической деятельности и физических лиц и разрешат проблемы очередей на российско-монгольском участке государственной границы.

Для организации полноценной работы после пуска в эксплуатацию после реконструкции пункта пропуска штат таможенного поста увеличен.



Экс-начальник Кяхтинского таможенного поста, ветеран таможенной службы Виктор Зайцев вспоминает:



- За годы своей службы, я стал свидетелем долгого пути, который прошел наш пост: от Кяхтинского таможенного поста со штатной численностью три единицы до многостороннего автомобильного пункта пропуска «Кяхта» численностью 130 должностных лиц; от ветхих неоснащенных деревянных вагончиков до оборудованного всеми техническими средствами и системами современного здания. За эти годы было многое сделано, но, самое главное, коллектив поста неизменно подтверждал свою способность идти в ногу со временем, решая на высоком профессиональном уровне задачи, стоящие перед таможенной службой.



Свой отсчет таможенная служба в Кяхте ведет с 1727 года, когда русскими казаками была заложена Троицкая крепость, ставшая основой города Троицкосавска, а в дальнейшем города Кяхта, где на границе с Китаем (в настоящее время – территория Монголии) была создана Кяхтинская таможня.



С торговыми караванами через Кяхту европейские страны стали получать китайские товары – чай, шелк, ревень. Основным российским товаром была пушнина, которая доставлялась со всех краев Сибири, Дальнего Востока, Аляски, а также Канады и Америки.



В советские годы Кяхтинская таможня контролировала поставки сельскохозяйственного оборудования, мебели, запасных частей в Монголию, обратно ввозились сено, солома. Осуществлялись поставки товаров для обеспечения жизнедеятельности военных частей.



Фото: dvtu.customs.gov.ru





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