Юного жителя Бурятии привезли на школьную линейку на аэролодке

Ситуация в Кяхтинском районе, где частично подтоплены три села, остается сложной



В Бурятии сегодня, в День знаний, сотрудники республиканской поисково-спасательной службы перевезли юного жителя частично подтопленного поселка Хоронхой на аэролодке, чтобы он попал на школьную линейку, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



«День знаний должен состояться для всех. Даже для ребят, оказавшихся в таких трудных условиях», - говорит спасатель БРПСС Виктор Писаренко.



Гидрологическая обстановка в Кяхтинском районе, где подтоплены три села, остается сложной, отмечают в Главном управлении МЧС по Бурятии. Здесь организована работа оперативного штаба, произведено наращивание федеральной группировки сил и средств. Для оказания всесторонней помощи населению в поселок Хоронхой выехала вспомогательная аэромобильная группировка ГУ МЧС России по РБ в составе 11 человек и трех единиц техники. Также для организации мониторинга складывающейся обстановки для работ в Кяхтинском районе привлечена группа беспилотных авиационных систем.



На территории поселка Наушки продолжают работу сотрудники МЧС России. Совместно со спасателями ПСО-3 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в течении суток организованы подворовые обходы, осуществлялась доставка личных вещей, подвоз бутилированной питьевой воды, продуктов питания и предметов первой необходимости. Продолжается комплекс превентивных мероприятий.



В районе развернуто три пункта временного размещения общей вместимостью 370 человек. Всего к работам привлечено 135 человек и 42 единиц техники.



В Кяхтинском районе подтоплено 58 домов, 112 приусадебных участков в поселках Наушки, Хоронхой, Усть-Кяхта. Ситуация находится на контроле.



Фото: скриншот/Республиканское агентство ГО и ЧС







В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.