100 домов и 220 участков затоплены в Кяхтинском районе Бурятии

За минувшие сутки Селенга в зоне бедствия спала на 11 см





В Кяхтинском районе Бурятии, где произошел разлив Селенги, продолжают работать аэромобильная группировка МЧС и спасатели БРПСС. Специалисты доставляют продовольствие, питьевую воду и предметы первой необходимости жителям, оставшимся в зоне подтопления.

Также в район продолжают прибывать добровольцы для оказания помощи населению. Так, накануне в Наушки прибыли волонтеры Всероссийского общества спасения на водах, которые сразу же включились в работу и начали доставлять жителей села Хоронхой к железнодорожной станции Наушки на аэролодке. Еще три плавсредства в составе группы добровольцев от всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» присоединились к спасателям минувшей ночью.





«За минувшие сутки с использованием плавсредств в затопленных населенных пунктах перевезено 62 человека, жителям доставлено более 1000 литров бутилированной воды и около 200 кг продовольствия. Из опасной зоны эвакуировано 30 голов крупного рогатого скота. Продолжены подворовые обходы. Проводится вакцинация местного населения от возможных заболеваний. Осуществляется отбор проб воды из водоисточников на предмет пригодности», - рассказали в МЧС Бурятии.В настоящее время в трех населенного пункта Кяхтинского района остаются подтопленными 100 домов и 220 приусадебных участков. По состоянию на 1 сентября уровень воды в реке Селенга составляет 569 см. За минувшие сутки наблюдается спад уровня воды на территории Монголии -12 см и Кяхтинского района -11 см.Всего в зоне паводка работает 149 человек и 53 единиц техники.Фото: МЧС Бурятии