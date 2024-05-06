Происшествия 06.05.2024 в 14:46

В Бурятии потушили пожар на территории школы

В школе села Новая Курба горели мастерские
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии потушили пожар на территории школы
Сегодня днем на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании мастерских на территории средней школы в селе Новая Курба Заиграевского района. К месту вызова был направлен личный состав 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ в составе 4 человек и 2 единиц техники.

«К моменту приезда пожарных горела крыша неэксплуатируемого помещения старых мастерских, находящихся в 200 метрах от школы. По предварительным данным, пострадавших нет: до прибытия огнеборцев из школы эвакуировались 51 человек – учащиеся и работники образовательного учреждения», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Пожар ликвидировали на площади 24 кв.м. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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