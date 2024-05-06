В Бурятии потушили пожар на территории школы

Сегодня днем на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании мастерских на территории средней школы в селе Новая Курба Заиграевского района. К месту вызова был направлен личный состав 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ в составе 4 человек и 2 единиц техники.«К моменту приезда пожарных горела крыша неэксплуатируемого помещения старых мастерских, находящихся в 200 метрах от школы. По предварительным данным, пострадавших нет: до прибытия огнеборцев из школы эвакуировались 51 человек – учащиеся и работники образовательного учреждения», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Пожар ликвидировали на площади 24 кв.м. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС