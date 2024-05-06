Общество 06.05.2024 в 14:36

Синоптики Бурятии рассказали о погоде на эту неделю

Она будет часто меняться
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Текст: Андрей Константинов
Синоптики Бурятии рассказали о погоде на эту неделю
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 мая по республике ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег, по северной половине до умеренных осадков. Ветер восточный с переходом на северо-западный 7-12, утром и днем в отдельных районах 17-22 м/с. Температура ночью составит +6, +11, местами +2,-3. Днем будет +15, +20, местами +5, +10, по востоку +20, +25.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днем возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на северо-западный 7-12, днем порывы до 15-18 м/с. Температура ночью составит +8, +10, днем будет +18, +20.

В целом, по прогнозам синоптиков, на этой неделе в республике ожидается частая смена погоды. 7, 9-10 и 13 мая прогнозируется неустойчивая прохладная с осадками погода, северо-западный ветер с порывами до 15-22 м/с. Преобладающая температура ночью будет в плюсе, днем +10+15.

В остальные дни прогнозируется умеренно-теплая без существенных осадков погода. Ветер - от слабого до умеренного. Температура ночью составит +3,-3, по северу до -7. Днем будет от +16 до +21. 

Фото: «Номер один»

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