Синоптики Бурятии рассказали о погоде на эту неделю

В остальные дни прогнозируется умеренно-теплая без существенных осадков погода. Ветер - от слабого до умеренного. Температура ночью составит +3,-3, по северу до -7. Днем будет от +16 до +21.







По данным Бурятского гидрометцентра, 7 мая по республике ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег, по северной половине до умеренных осадков. Ветер восточный с переходом на северо-западный 7-12, утром и днем в отдельных районах 17-22 м/с. Температура ночью составит +6, +11, местами +2,-3. Днем будет +15, +20, местами +5, +10, по востоку +20, +25.В Улан-Удэ ночью без осадков, днем возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на северо-западный 7-12, днем порывы до 15-18 м/с. Температура ночью составит +8, +10, днем будет +18, +20.В целом, по прогнозам синоптиков, на этой неделе в республике ожидается частая смена погоды. 7, 9-10 и 13 мая прогнозируется неустойчивая прохладная с осадками погода, северо-западный ветер с порывами до 15-22 м/с. Преобладающая температура ночью будет в плюсе, днем +10+15.Фото: «Номер один»