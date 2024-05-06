Общество 06.05.2024 в 14:14

В Монголии провели буддийский молебен для успеха конного похода

Он организован в честь 85-летия победы на Халхин-Голе
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии провели буддийский молебен для успеха конного похода
Молебен с пожеланием благ россиянам-участникам конного похода в честь 85-летия советско-монгольской победы на реке Халхин-Гол прошел в буддийском центре «Мамба дацан».

«Руководитель нашего «Мамба дацана», заслуженный врач Монголии Нацагдорж лама провел молебен с пожеланием всех благ, чтобы участники конного похода «Курган - Улан-Батор», посвященного 85-й годовщине легендарной битвы на Халхин-Голе, прибыли в нашу страну в добром здравии» – рассказали в буддийском центре.

Его глава также записал на видео и отправил участникам похода свое приветствие, в котором напомнил, что «на Халхин-Голе советские и монгольские бойцы плечом к плечу сразились с оккупантами и защитили мирный народ. Поэтому молодежь не должна забывать про это событие и всегда помнить историю».

«Я с детства люблю коней. И как говорится у монголов, «вырос в седле». Поэтому поддерживаю такой поход, который для мужчины является проявлением всех его лучших качеств. Путь у этих храбрых мужей продолжится не один месяц, много километров. И хочется еще не один раз пожелать им здоровья и доброго пути», - сказал в своем обращении Нацагдорж лама.

Фото: «Номер один»
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