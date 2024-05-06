На главных федеральных трассах в Бурятии восстанавливают асфальтовое покрытие

В рамках весенне-летнего содержания автодорог подрядные организации ФКУ Упрдор «Южный Байкал» приступили к работам на федеральных трассах Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита и А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией.

- Для безопасности и комфорта автомобилистов ведется постоянный контроль их нормативного состояния, - отметили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

На автодороге Р-258 «Байкал» на территории Бурятии сейчас проводится ямочный ремонт, в том числе с заменой слабых грунтов. С начала этого года дорожники уже выполнили работы на 419-м, 423-м, 430-м, 432-м км автодороги. В рамках содержания трассы подрядные организации проводили работы холодным асфальтом, а также используя специальную установку – рециклер – для устранения дефектов в дорожном покрытии.

Для ремонтных работ на автодороге от Улан-Удэ до границы с Монголией с начала этого года строители уже использовали для ремонта около 4 тонн холодной асфальтобетонной смеси. Работы ведутся на разных участках дороги, в том числе на отрезке км 124 – км 157.

- В середине мая при хороших погодных условиях и после запуска асфальтобетонного завода дорожники проведут там ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью. В настоящее время ведется подготовка оборудования, - рассказали специалисты ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Также в этом году запланированы работы по устройству защитных слоев износа на участке км 551 – км 555 в границах Мухоршибирского района Бурятии.

При проведении работ устанавливаются временные дорожные знаки и ограждения.





Фото: ФКУ Упрдор "Южный Байкал"