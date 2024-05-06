Экономика и бизнес 06.05.2024 в 13:00

На главных федеральных трассах в Бурятии восстанавливают асфальтовое покрытие

Работы ведутся на автодорогах от Улан-Удэ до Иркутска и Читы, и от Улан-Удэ до границы с Монголией
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
На главных федеральных трассах в Бурятии восстанавливают асфальтовое покрытие

В рамках весенне-летнего содержания автодорог подрядные организации ФКУ Упрдор «Южный Байкал» приступили к работам на федеральных трассах Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита и А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией.

- Для безопасности и комфорта автомобилистов ведется постоянный контроль их нормативного состояния, - отметили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

На автодороге Р-258 «Байкал» на территории Бурятии сейчас проводится ямочный ремонт, в том числе с заменой слабых грунтов. С начала этого года дорожники уже выполнили работы на 419-м, 423-м, 430-м, 432-м км автодороги. В рамках содержания трассы подрядные организации проводили работы холодным асфальтом, а также используя специальную установку – рециклер – для устранения дефектов в дорожном покрытии.

Для ремонтных работ на автодороге от Улан-Удэ до границы с Монголией с начала этого года строители уже использовали для ремонта около 4 тонн холодной асфальтобетонной смеси. Работы ведутся на разных участках дороги, в том числе на отрезке км 124 – км 157.

- В середине мая при хороших погодных условиях и после запуска асфальтобетонного завода дорожники проведут там ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью. В настоящее время ведется подготовка оборудования, - рассказали специалисты ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Также в этом году запланированы работы по устройству защитных слоев износа на участке км 551 – км 555 в границах Мухоршибирского района Бурятии.

При проведении работ устанавливаются временные дорожные знаки и ограждения.


Фото: ФКУ Упрдор "Южный Байкал"

 

Все новости

Аграриям Бурятии расскажут о тонкостях получения субсидии по сельхозстрахованию
06.05.2024 в 14:54
В Бурятии потушили пожар на территории школы
06.05.2024 в 14:46
Синоптики Бурятии рассказали о погоде на эту неделю
06.05.2024 в 14:36
В Монголии провели буддийский молебен для успеха конного похода
06.05.2024 в 14:14
В Улан-Удэ для горожан развернут полевую кухню
06.05.2024 в 14:02
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску памяти Виктора Измайлова
06.05.2024 в 13:46
В музее имени М.Н. Хангалова вновь открылась выставка об истории Бурятии
06.05.2024 в 13:45
Врачи из Бурятии прошли обучение по трансплантологии
06.05.2024 в 13:38
Мошенники рассылают россиянам электронные письма от имени судебных приставов
06.05.2024 в 13:19
На главных федеральных трассах в Бурятии восстанавливают асфальтовое покрытие
06.05.2024 в 13:00
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 мая

Читайте также
Игра на выживание
Лесная отрасль Бурятии приспосабливается к новым условиям рынка
05.05.2024 в 08:00
В Бурятии расширили особо охраняемую территорию на берегу Байкала
Теперь туда добавился Северо-Байкальский район
27.04.2024 в 20:31
Супермаркеты Бурятии наторговали в прошлом году на 44,9 миллиардов рублей
В сравнении с 2022 годом оборот торговых сетей увеличился на 10,3 процентов
27.04.2024 в 10:25
Бурятия получит 870 миллионов рублей на инвестиционные проекты
Средства пойдут на строительство автодорог и расселение жителей по программе «Дальневосточный квартал»
27.04.2024 в 09:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru