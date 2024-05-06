Общество 06.05.2024 в 14:02
В Улан-Удэ для горожан развернут полевую кухню
Все желающие смогут попробовать солдатскую кашу
Текст: Елена Патрикеева
В праздничные дни жители Улан-Удэ смогут попробовать солдатскую кашу. 8 мая полевая кухня будет размещена на Мемориале Победы. Угоститься кашей можно будет сразу после торжественного митинга в 14:30 часов, сообщили в администрации города.
В городских парк культуры и отдыха «Юбилейный», «Кристальный» и парке им. Жанаева также можно будет попробовать солдатскую кашу 9 мая в 16:30 часов.
Возрастное ограничение: 6+
Фото: Администрация Улан-Удэ
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