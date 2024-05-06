В Улан-Удэ открыли мемориальную доску памяти Виктора Измайлова

В Улан-Удэ состоялось открытие мемориальной доски депутату II созыва Народного Хурала, известному тележурналисту, общественному деятелю, заслуженному работнику культуры России и Бурятии Виктору Измайлову. Она появилась на фасаде здания ГТРК «Бурятия», где Виктор Измайлов работал с 1965 по 1997 годы.

«Это был очень опытный тележурналист, работал заместителем председателя Народного Хурала. Его отличал прежде всего талант работы с людьми, отличал его высокий патриотизм, отличало его глубокое знание всех тех проблем. которые необходимо решать на законодательном уровне Республики Бурятия»,- отметил врио председателя Народного Хурала РБ Баир Гармаев.

Как отметил парламентарий, Виктор Измайлов интересно рассказывал с экрана об уникальной природе, об известных людях Бурятии. Его телевизионный проект «Хамар-Дабан» объединял всех туристов, он основатель первого республиканского поискового отряда по поиску погибших авиаторов, первых исследователей Байкало-Амурской магистрали.

Фото: пресс-служба Народного Хурала РБ



