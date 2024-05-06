В Улан-Удэ реконструкторы покажут постановку в честь подвига Сергея Орешкова

9 мая в столице Бурятии будет воссоздан подвиг Орешкова. Это произойдет в 15 часов на склоне перед бывшим ДК ЛВРЗ (ныне Городской культурный центр) и станет одним из интереснейших мероприятий в Бурятии в честь 79-й годовщины Победы советского народа в войне с фашистской Германией.Как отмечают организаторы, постановка называется ландшафтной исторической анимацией «Подвиг героя». Будет использоваться реквизит, атрибутика, униформа времен Великой Отечественной войны. Используют макеты дотов, макеты боевого оружия тех времен, маскировочное задымление, светошумовые эффекты.Подвиг воссоздадут актеры Русского драмтеатра, студенты ВСГИКа, работники Городского культурного центра, привлекаются казаки из казачьего общества «Верхнудинская станица» и участники разных художественных студий. Общее число участников - более 100 человек.В целом, улан-удэнские муниципальные учреждения культуры проведут в рамках празднования 79-й годовщины более 70 мероприятий в самых разных местах столицы Бурятии.8 мая в 14 часов у Мемориала Победы состоится митинг и возложение цветов. Сначала все увидят театрализованный пролог «Весна Победы» с участием ведущих творческих коллективов города (около 500 артистов). Будет организован почетный караул, выступят глава республики, мэр Улан-Удэ и другие лица. К Вечному огню возложат венки, а к памятнику Рокоссовскому - цветы. Ожидается около 2000 зрителей.Накануне Дня Победы по Улан-Удэ запустят «Трамвай Победы». В нем пассажиры смогут послушать песни о войне, для них проведут викторину - активным участникам вручат памятные подарки, георгиевские ленточки, небольшие сувениры. Трамвай будет идти 1 час 20 минут. Вечером театр «Забава» представит в Русском драмтеатре праздничный спектакль «Музыка наших Побед», который получил госпремию Бурятии в области литературы и искусств. Будут песни военных, послевоенных лет, военные пляски, инструментальные произведения о силе народного духа.Свои мероприятия пройдут в библиотеках Улан-Удэ. Музей истории города 8-9 мая проведет бесплатные экскурсии. В том числе, будет организована экскурсия по парку им. С.Н. Орешкова «Тропою героев».Три муниципальных парка – «Юбилейный», им. Жанаева и «Кристальный» - также проведут праздничные программы. Состоятся концерты, мастер-классы, спектакли, можно будет познакомиться с оздоровительной гимнастикой цигун, пройдут всероссийские акции «Солдатская каша» и «Георгиевская лента», будут работать фотозоны, пройдет продажа товаров ремесленников.Конечно, будет в Улан-Удэ военный парад, репетицию которого многие видели, а также салют.Возрастное ограничение мероприятия: 6+Фото: «Номер один»