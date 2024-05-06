Общество 06.05.2024 в 13:19

Мошенники рассылают россиянам электронные письма от имени судебных приставов

Для оплаты задолженности в присылаемых письмах просят перейти по определенной ссылке
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Текст: Служба информации "Номер один"
Мошенники рассылают россиянам электронные письма от имени судебных приставов

Мошенники рассылают россиянам электронные письма от имени судебных приставов.

- В указанных письмах сообщается, что у получателя образовалась задолженность в размере от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей, которые необходимо как можно быстрее оплатить, иначе его банковские счета будут заблокированы, либо в его отношении будут введены какие-либо другие ограничения, - сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Для оплаты задолженности злоумышленники в присылаемых письмах просят перейти по определенной ссылке, где необходимо ввести свои платёжные данные и произвести оплату.

Полицейские подчеркнули, что к таким письмам нужно относиться максимально бдительно и осторожно.

В случае, если подобное сообщение поступило, необходимо тщательно проверить информацию. Для этого можно бесплатно и в любое время воспользоваться специальным сервисом «Банк данных исполнительных производств» на сайте Федеральной службы судебных приставов, ввести там свои данные и посмотреть, есть ли какие-либо задолженности.

Кроме того, на портале «Госуслуг» в личном кабинете можно самостоятельно отслеживать информацию о ходе исполнительного производства, если подобные производства имеются.


Фото: Номер один

 

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