Культура 06.05.2024 в 13:45

В музее имени М.Н. Хангалова вновь открылась выставка об истории Бурятии

На ней представлена вся история республики с древнейших времен до современности
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В музее имени М.Н. Хангалова вновь открылась выставка об истории Бурятии

С 27 апреля в Музее истории Бурятии им. М. Н. Хангалова возобновила работу постоянная экспозиция «История Бурятии. С древнейших времен до современности» (возрастное ограничение 6+).

Выставка покажет настоящие исторические артефакты культуры хунну, эпохи средневековья, эпохи Чингисхана и чингисидов. Там же можно будет познакомиться с историей религиозных верований на территории республики- шаманизм, буддизм, православие.


Часть экспозиции посвящена вхождению Бурятии в состав России (строительство сети острогов (XVII в.)), установлению границ и началу развития торговых отношений, степным думам, забайкальскому казачьему войску, декабристам Бурятии, бурятской интеллигенции, строительству железной дороги, революциям 1905 и 1917 гг., Великой отечественной войне и другим важным периодам истории вплоть до современности.

- На экспозиции представлены более 300 уникальных музейных экспонатов - археологические памятники, предметы быта, документы, фотографии, техника, нумизматика, награды, знамена, а также личные вещи, принадлежавшие первым ученым, участникам гражданской и отечественной войн, выдающимся государственным деятелям, исторические карты, - сообщили в музее.

В одной их интерактивных зон выставки жители Бурятии смогут погрузиться в историю грандиозного строительства БАМ через специальные VR-очки.

Музей истории Бурятии им. М.Н. Хангалова, ул. Профсоюзная, 29 (ост. Советская).

Возрастное ограничение 6+


Фото: Национальный музей РБ

Все новости

Аграриям Бурятии расскажут о тонкостях получения субсидии по сельхозстрахованию
06.05.2024 в 14:54
В Бурятии потушили пожар на территории школы
06.05.2024 в 14:46
Синоптики Бурятии рассказали о погоде на эту неделю
06.05.2024 в 14:36
В Монголии провели буддийский молебен для успеха конного похода
06.05.2024 в 14:14
В Улан-Удэ для горожан развернут полевую кухню
06.05.2024 в 14:02
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску памяти Виктора Измайлова
06.05.2024 в 13:46
В музее имени М.Н. Хангалова вновь открылась выставка об истории Бурятии
06.05.2024 в 13:45
Врачи из Бурятии прошли обучение по трансплантологии
06.05.2024 в 13:38
Мошенники рассылают россиянам электронные письма от имени судебных приставов
06.05.2024 в 13:19
На главных федеральных трассах в Бурятии восстанавливают асфальтовое покрытие
06.05.2024 в 13:00
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 мая

Читайте также
В Улан-Удэ пройдет концерт «Вальс победного дня»
Мероприятие состоится в парке им. Д.Ж. Жанаева
06.05.2024 в 10:57
В Бурятии продлили прием заявок на республиканский конкурс «Семья и традиции»
На конкурс нужно прислать фото и видео с традициями своей семьи
06.05.2024 в 10:10
Театр народной музыки и танца «Забава» приглашает на концерт 8 мая
На нем прозвучат песни военных и послевоенных лет
04.05.2024 в 15:42
В Этномузее пройдет празднование «Светлой Пасхи»
Традиционно на празднике организуют множество интерактивных площадок
03.05.2024 в 16:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru