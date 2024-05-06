В музее имени М.Н. Хангалова вновь открылась выставка об истории Бурятии

С 27 апреля в Музее истории Бурятии им. М. Н. Хангалова возобновила работу постоянная экспозиция «История Бурятии. С древнейших времен до современности» (возрастное ограничение 6+).

Выставка покажет настоящие исторические артефакты культуры хунну, эпохи средневековья, эпохи Чингисхана и чингисидов. Там же можно будет познакомиться с историей религиозных верований на территории республики- шаманизм, буддизм, православие.





Часть экспозиции посвящена вхождению Бурятии в состав России (строительство сети острогов (XVII в.)), установлению границ и началу развития торговых отношений, степным думам, забайкальскому казачьему войску, декабристам Бурятии, бурятской интеллигенции, строительству железной дороги, революциям 1905 и 1917 гг., Великой отечественной войне и другим важным периодам истории вплоть до современности.

- На экспозиции представлены более 300 уникальных музейных экспонатов - археологические памятники, предметы быта, документы, фотографии, техника, нумизматика, награды, знамена, а также личные вещи, принадлежавшие первым ученым, участникам гражданской и отечественной войн, выдающимся государственным деятелям, исторические карты, - сообщили в музее.

В одной их интерактивных зон выставки жители Бурятии смогут погрузиться в историю грандиозного строительства БАМ через специальные VR-очки.

Музей истории Бурятии им. М.Н. Хангалова, ул. Профсоюзная, 29 (ост. Советская).

Возрастное ограничение 6+





Фото: Национальный музей РБ