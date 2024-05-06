Общество 06.05.2024 в 13:38

Врачи из Бурятии прошли обучение по трансплантологии

Двухнедельное обучение проходило в Минске
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Текст: Елена Патрикеева
Врачи из Бурятии прошли обучение по трансплантологии

С 22 апреля по 3 мая 2024 года бригада трансплантологов Республиканской клинической больницы им. Семашко прошла обучение в «Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии» Республики Беларусь. В течение двух недель республиканские доктора впитывали в себя знания и опыт коллег, которые уже стали мастерами мировой трансплантологии.

- Обучение шло в режиме нон-стоп: трансплантация, нефрология, поликлинический прием, лист ожидания, биопсия, обходы и многое другое. Все процессы выстроены четко и грамотно, теперь нам останется лишь внедрить их у нас в Бурятии и поставить на поток оказание этой высокотехнологичной и такой нужной помощи, - поделилась врач-нефролог Вера Бадмаева.

В Минздраве напомнили, что трансплантационная программа начала свое развитие в Бурятии в 2019 году. После длительных подготовок в сентябре 2021 года была выполнена первая родственная пересадка почки. Сейчас за плечами специалистов уже 11 успешных операций.

- В связи с тем, что программа в Бурятии набирает обороты, команда трансплантологов расширяется, требуется взаимозаменяемость и специалисты разных профилей. Так мне посчастливилось оказаться в составе делегации в Беларусь. Ежедневно мы участвовали в операциях, в том числе и по пересадке почки, обходах в реанимациях. Опыт был мощнейший, не терпится применять полученные навыки дома, - рассказал о своих впечатлениях анестезиолог-реаниматолог Баир Бубеев.

«На сегодня главная задача - это внедрение посмертной трансплантации, к которой мы уже готовы приступить, обладая всеми необходимыми навыками, оборудованием и знаниями», - отметили в пресс-службе РКБ им. Семашко.

Фото: РКБ им. Семашко

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