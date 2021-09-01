В Улан-Удэ открыли новое здание школы № 40

Она рассчитана на 450 учеников и обошлась в 500 млн рублей







В Улан-Удэ в День знаний, 1 сентября, состоялось торжественное открытие нового современного здания школы № 40. Это уже 17-я новая школа, открытая в республике за последние четыре года. Учащихся и учителей с новым учебным годом и новой школой поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в его пресс-службе.



Строительство школы велось в рамках национального проекта «Образование», который реализуется по поручению президента России. Всего на создание современной школы выделено более 500 млн рублей. Строительные работы заняли меньше двух лет.



«Школу быстро построили. Думали, как бы успели к нашему поступлению моего внука в первый класс. И сразу в такие замечательные условия. Уверена, что нашим детям здесь будет хорошо», - поделилась впечатлениями бабушка первоклассника Тамара Мангирова.



«Вообще, среда многое меняет. Школа современная, видно, что с применением новых технологий все создавалось, оборудование новейшее, и для учебного процесса это важно. Надеемся, все это в дальнейшем выразится в успехах. Приятно, что о наших детях такая забота есть», - рассказала мама ученика школы № 40 Марина Селютина.



Для ее сына Алексея – это самая первая школьная линейка. «Школа такая красивая, тут есть дорожка для бега и футбола. Думаю, что там будет хорошо. Будем хорошо учиться. Я мечтаю стать кондитером или танкистом», - рассказал Леша Селютин.



В школе созданы учебные кабинеты для приобретения навыков и кулинаров, и спасателей. Кабинет кулинарии снабжен кухонной техникой, холодильником. А в кабинете ОБЖ – специальное оборудование для обучения основам первой медицинской помощи – манекен и монитор.



Новый корпус рассчитан на 450 учеников. Он представляет собой комплекс для полноценного обучения: имеются просторные, оборудованные спортивный и актовый залы, библиотека, столовая, лифты и подъемники для маломобильных людей. Школа готова к учебному процессу – установлены все системы, обеспечивающие безопасность учащихся. Кабинеты оснащены мебелью и оборудованием, а также табличками на кабинетах оформлены на русском и бурятском языках и шрифтом Брайля.



В ходе строительства благоустроена прилегающая территория. Оборудована спортивная площадка с футбольным полем и двумя гимнастическими площадками, беговыми дорожками и прыжковой ямой, площадками для подвижных игр и отдыха. А также - учебно-опытная площадка: сад, питомник овощных и декоративных культур. Есть места отдыха для учащихся.



«Дорогие ребята, я вас всех поздравляю, что вы пошли в школу. Я вам искренне завидую. Я хочу вместе с вами пойти в эту новую, красивую школу, к этим улыбающимся педагогам. Дорогие ребята, я хочу, чтобы вам интересно было учиться, чтобы у вас было много друзей, чтобы вы ходили в школу с радостью, чтобы вы хорошо делали уроки! Ну, а учителей и родителей я поздравляю с тем, что у вас такая новая школа, современная, оборудованная. Здесь все есть, чтобы ваши дети могли развиваться полноценно, чтобы у них была хорошая жизненная дорога, чтобы они уверенно шли впереди выбирали то, что им по душе», - обратился к участникам школьной линейки глава Бурятии Алексей Цыденов.



Также в День знаний глава Бурятии поздравил с юбилейным 75-м учебным годом лицеистов и учителей Республиканского бурятского национального лицея-интерната №1. После линейки ребята продемонстрировали ему новые методики обучения бурятскому языку.



«Хүндэтэ һурагшад, багшанар! Та бүхэниие сентябриин 1-нэй һайндэрѳѳр амаршалнаб! Энэ хадаа онсо удхатай һайндэр. Желаю вам успехов в новом учебном году! Чтобы всё запланированное обязательно было достигнуто!», - пожелал лицеистам Алексей Цыденов.



Фото: egov-buryatia.ru



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