В Улан-Удэ отменили День города из-за COVID-19

Около 2 млн рублей, выделенных на праздник, направят на ремонт и оснащение новых школ города



В Улан-Удэ не состоится празднование Дня города. Такое решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой, обусловленной коронавирусной инфекцией. Средства на празднование Дня города Улан-Удэ направят на оснащение школ города, сообщили в мэрии столицы Бурятии.



Напомним, в 2019 году День города было решено проводить в теплое время года - третью субботу июня. Но массовые праздничные мероприятия в связи с пандемией были перенесены на осень. Сейчас в связи с началом нового учебного года и прогнозируемой четвертой волной коронавируса массовые праздничные мероприятия в городе отменены.



На их проведение из местного бюджета выделено около 2 млн рублей. Теперь средства направят на ремонт и оснащение материальной части новых школ города.



Фото: ulan-ude-info.ru





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