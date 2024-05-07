Внедрение современных методов лазерного лечения, совершенствование мастерства врачей и медсестер, расширение диагностической базы дают возможность Центру охраны зрения Клиники «РИТМ» оказывать высококвалифицированную помощь при различных видах глазной патологии.





Имеются противопоказания. требуется консультация специалиста.

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Erid: 2Vfnxw5NKgUЛазерные технологии дали возможность проводить операции на глазах, во время которых лазерный луч с определенными параметрами воздействует на различные отделы глаза в зависимости от целей вмешательства. Постоянное совершенствование лазерного оборудования и прилагаемого к нему программного обеспечения значительно увеличивает эффективность и безопасность проводимого лечения.Данные методы бескровные, имеют минимум противопоказаний и ограничений после процедуры. Хирург­-офтальмолог через операционный микроскоп и специальную линзу фокусирует луч на нужном объекте глаза. Лечение проводят под местным обезболиванием, длится оно около 10–15 минут и не требует стационарного пребывания в клинике.— патологии сетчатки и ее сосудов, вызванной разными причинами (возрастные и наследственные факторы, близорукость высокой степени, травмы, побочное действие препаратов, сопутствующие заболевания: сахарный диа­бет, гипертоническая болезнь и т. д.);— глаукоме (периодическое или постоянное повышение внутриглазного давления);— вторичной катаракте (помутнение капсулы хрусталика после ранее проведенной его замены);— деструкции стекловидного тела (патологические объекты, плавающие в стекловидном теле).Особенность этих заболеваний заключается в том, что они могут на начальных стадиях никак себя не проявлять, поэтому своевременное их обнаружение и лечение необходимы для предотвращения потери зрения.С 01.05.2024 г. по 30.06.2024 г. включительно в Центре охраны зрения Клиники «РИТМ» проводится акция «СЧАСТЬЕ ВИДЕТЬ». В акцию входит: прием врача-­офтальмолога лазерного кабинета со скидкой 15%, далее, если имеются показания, лазерное лечение офтальмологических заболеваний со скидкой 15% или по ОМС.Подробности акции и запись по телефону: 37 90 90, WhatsApp 89021680980, Viber 89516272191.Сайт: ritm03.ruАдрес: г. Улан­-Удэ, ул. Корабельная 32, к. 2.