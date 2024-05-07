Происшествия 07.05.2024 в 17:08

В Бурятии тушат лесной пожар вблизи Новокижингинска

Местных жителей просят сохранять спокойствие
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии тушат лесной пожар вблизи Новокижингинска
Сегодня днем вблизи Новокижингинска вспыхнул лесной пожар. Его площадь составила 0,5 га. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

- Угрозы населенному пункту нет. К месту возгорания оперативно направлены специалисты Кижингинского, Хоринского и Хандагатайского лесхозов, а также сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов Хоринского отделения, - сообщил начальник отдела охраны и защиты лесов Республиканского агентства лесного хозяйства Пётр Будунов.

Сейчас на тушении работают 30 пожарных-десантников, 35 человек из числа лесной охраны, 20 привлеченных. Задействованы 2 трактора и 1 бульдозер.

- Ситуация под контролем, просим жителей сохранять спокойствие, - отметил Пётр Будунов.

Фото: РАЛХ
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