Общество 07.05.2024 в 17:20

В Улан-Удэ 9 мая общественный транспорт будет работать по графику рабочего дня

По некоторым маршрутам движение продлят до 22:45
A- A+
Текст: Елена Патрикеева
В Улан-Удэ 9 мая общественный транспорт будет работать по графику рабочего дня

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Улан-Удэ автобусы и трамваи будут работать по графику рабочего дня. По некоторым маршрутам будет продлено движение до 22:45, сообщили в Комитете по транспорту. 

В День Победы изменятся схемы городских маршрутов с направлением автобусов в объезд закрытых для движения улиц Сухэ-Батора, Ленина, Советская, Ербанова, Почтамтская с 6:00 и до окончания мероприятий. 

В течение всего дня автобусы «Городские маршруты» №№ 1, 2, 3, 3А, 4А, 10, 11, 12, 16, 16К, 17, 19А, 21А, 24, 25, 26, 27, 27 «Первое поле», 28, 33А, 37, 46А, 51, 59, 70, 71, 82, 92, 95, 95А, 100 будут работать по графику рабочего дня. 

9 мая по графику субботнего дня будут работать муниципальные автобусы по маршрутам №№ 31К, 134, 135. По графику выходного дня будет курсировать маршрут №31. 

Также продлят время работы муниципальных автобусов с отправлением с площади Советов в 22:45 по следующим маршрутам: №1 (2 автобуса большого класса), №2 (2 автобуса большого класса), №3 (2 автобуса большого класса), №10 (2 автобуса среднего класса), №16 (2 автобуса большого класса), №17 (3 автобуса среднего класса), №46А (1 автобус среднего класса). 

9 мая будет организована работа по графику рабочего дня и трамвайных маршрутов №№ 1, 2, 4, 7, 8. Также будет продлена работа 8 трамвайных вагонов с отправлением с площади Советов в 22:45 по следующим маршрутам: № 1 (2 вагона), №2 (2 вагона), №4 (2 вагона), №7 (1 вагон), №8 (1 вагон), сообщили в МУП «Управление трамвая».

Кроме того, рекомендовано усилить работу в течение всего дня и до позднего вечера частным перевозчикам по маршрутам №№ 2, 3, 15, 19, 21, 29, 30, 33, 37, 40, 46, 55, 56, 56С, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 95, 97, 97 «Квартал», 100, сообщили в мэрии Улан-Удэ.

Горожане могут обращаться на горячую линию для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания по телефону: 8 (3012) 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00, включая выходные и праздничные дни.

Фото: «Номер Один»

Теги
общественный транспорт

Все новости

Путин вступил в должность президента России
07.05.2024 в 17:44
В Бурятии назначили главного по региональным дорогам
07.05.2024 в 17:42
«Счастье видеть»
07.05.2024 в 17:20
В Улан-Удэ 9 мая общественный транспорт будет работать по графику рабочего дня
07.05.2024 в 17:20
С 9 мая для буддистов Бурятии начнется священный месяц «Буянта hара»
07.05.2024 в 17:17
В Бурятии тушат лесной пожар вблизи Новокижингинска
07.05.2024 в 17:08
Житель Бурятии задушил жену после 26 лет совместной жизни
07.05.2024 в 16:24
9 мая в Улан-Удэ похоронят спецназовца, штурмовавшего Гостомель
07.05.2024 в 16:07
Воспитанники Кабанского социального центра привели в порядок мемориал Воинской славы
07.05.2024 в 15:45
В Бурятии более тысячи жителей оштрафовали за самовыгул собак и отсутствие у них регистрации
07.05.2024 в 15:36
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 мая

Читайте также
«Счастье видеть»
В Центре охраны зрения Клиники «РИТМ» осуществляется лазерное лечение заболеваний глаз
07.05.2024 в 17:20
С 9 мая для буддистов Бурятии начнется священный месяц «Буянта hара»
В этот месяц верующие принимают обеты, совершают паломничества, делают подношения
07.05.2024 в 17:17
9 мая в Улан-Удэ похоронят спецназовца, штурмовавшего Гостомель
Жаргал Нимаев с первых дней участвовал в спецоперации, пройдя множество боев
07.05.2024 в 16:07
Воспитанники Кабанского социального центра привели в порядок мемориал Воинской славы
Они очистили от прошлогодней листвы и веток территорию у памятника и выкрасили постамент памятника серебряной краской
07.05.2024 в 15:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru