С 9 мая для буддистов Бурятии начнется священный месяц «Буянта hара»

С 9 мая по 7 июня в Бурятии начнется священный для буддистов месяц «Буянта haра» (в перев. с бур. Добродетельный месяц).

- Это четвертый месяц по лунному календарю называется месяц Сага (санскр. - вайшакха, пали - весак, тиб. - Сага дава или бур. Буянта һара). Также этот месяц называют месяцем вайшакха или весак (месяц тельца), потому что в этом месяце солнце находится в созвездии Вайшакха, - сообщили в Буддийском университете.

Созвездие Вайшакха состоит из четырех звезд, которые формируют левую половину созвездия Весов, создавая мост между созвездиями Весы и Скорпиона. Свое название месяц получил от созвездия Сага (Вайшакха), ясно проявляющейся в полнолуние.

Считается, что все добродетели, совершаемые в этот месяц, увеличиваются в 100 000 раз.

- Будда Шакьямуни в этот месяц проявил три великих деяния: рождение в нашем мире, просветление, уход в махапаранирвану. Эти деяния произошли в разные годы и дни, но в один и тот же месяц. Празднование этих деяний принято проводить в полнолуние. По той же причине на бурятском языке этот месяц называют «Буянта һара» - «Добродетельный месяц», - сообщается на сайте Буддийской традиционной Сангхи.

В дни священного буддийского месяца принято воздерживаться от употребления мяса и от употребления спиртных напитков. В том случае, если не удается придерживаться вегетарианства на протяжении всего месяца, верующие буддисты стараются отказаться от употребления мяса хотя бы в первые 15 дней месяца.

Кроме того, в течение всего священного месяца буддисты возлагают на себя те или иные духовные обязательства и обеты, например, прочитать сто тысяч мантр или совершить сто тысяч простираний, совершают паломничество по святым местам, обходы храмов, ступ, совершают подношения монашеским общинам, святым учителям и малоимущим.





Фото: правительство Бурятии