Путин вступил в должность президента России

Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле принес присягу и официально стал президентом России.

- Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу, — сказал глава государства, положив руку на специальное издание основного закона страны.





Над резиденцией в Кремле был поднят президентский штандарт.

После произнесения клятвы избранный президент по традиции обращается к гражданам страны. В своей речи Путин поблагодарил участников специальной военной операции.

- Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку, -сказал Владимир Путин

Служение России он назвал огромной честью, обязанностью и священным долгом главы государства. Путин подчеркнул, что страна вместе с партнерами по евразийской интеграции продолжит работу по формированию многополярного миропорядка, созданию системы равной и неделимой безопасности.

Церемония завершилась салютом из 30 залпов в честь президента.

Владимир Путин пробудет на посту следующие шесть лет — до 2030 года.

Начиная с 2000 года, торжественное мероприятие проходит в парадных залах Большого Кремлевского дворца: Андреевском, Александровском и Георгиевском. Присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, судьи Конституционного суда, губернаторы, члены правительства, представители традиционных конфессий, иностранные послы, другие высокие гости.

Напомним, согласно конституции, правительство слагает полномочия перед вступившим в должность президентом. Министры автоматически получают приставку и. о. и продолжают работать до формирования нового состава кабинета.

В соответствии с новыми правилами, премьер-министра назначит президент после утверждения кандидатуры Госдумой. На ее внесение предусмотрено две недели.

Новый глава правительства представит президенту свое видение структуры исполнительной власти и затем предложит Госдуме кандидатуры вице-премьеров и министров — кроме руководителей силового блока и МИД. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает глава государства после консультаций с Советом Федерации.

Фото: скриншот из видео