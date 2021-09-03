Антисанитарный мясной цех закрыт под Улан-Удэ

Работники цеха не соблюдали правила личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции



В селе Сотниково Иволгинского района судебные приставы Бурятии на 90 суток приостановили работу цеха по переработке мясных полуфабрикатов. Запрет на эксплуатацию производственных помещений связан с многочисленными санитарными нарушениями, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Проверка, организованная прокуратурой Иволгинского района, выявила около 20 нарушений требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что стало основанием для составления протокола об административном правонарушении и направлением материалов в суд.



Так, у предприятия отсутствуют разработанные процедуры, основанные на ХАССП, работниками не соблюдаются правила личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции, не проводится контроль за соблюдением условий хранения и перевозки пищевой продукции, в помещениях не проводится качественная текущая уборка, а также косметический ремонт, поверхности полов и стен имеют дефекты покрытия.



Судебные приставы Иволгинского районного отделения незамедлительно выехали в село Сотниково для исполнения решения суда. Они опечатали помещение и предупредили хозяина цеха об уголовной ответственности в случае несанкционированного возобновления работы.



В период действия административного наказания судебный пристав-исполнитель будет проверять надлежащее исполнение требования исполнительного документа.



Фото: r03.fssp.gov.ru



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