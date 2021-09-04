В Улан-Удэ уровень воды в Селенге упал на 10 см за сутки

Выход воды на пойму составляет 29 см; в реке Уда уровень не менялся



В Улан-Удэ уровень воды в Селенге составляет сегодня 259 см, упав на 10 см за минувшие сутки. Уровень воды в Уде не изменился - 112см, сообщили в городской администрации.



Выход воды на пойму Селенги составляет 29 см.



Напомним, критической отметкой в реке Селенга считается 330 см, когда идет затопление домов на прибрежной территории.



Фото: ulan-ude-info.ru





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.