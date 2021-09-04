В Улан-Удэ на ночной клуб «Bar 69» завели новое административное дело

Увеселительные заведения города рисковали ночной работой накануне ее официального разрешения





В Улан-Удэ сегодня на владельца ночного клуба «Bar 69» эпидемиологическая служба составила очередной протокол об административном правонарушении. В опечатанном ранее заведении снова проводилась вечеринка сообщили в правительстве республики.



В ночное время в столице республике прошли рейды мобильных групп по профилактике коронавирусной инфекции. С 22:00 вечера до 3 часов утра в составе групп работали сотрудники полиции, Роспотребнадзора, администраций городских районов и Комитета по транспорту, потребительского рынка и предпринимательству администрации Улан-Удэ.



Выявлены нарушения антиковидного режима в ночном клубе «Bar 69» на Ключевской. Специалистами Роспотребнадзора собран материал по статье17.7 КоАП РФ. Сотрудники полиции составили 12 протоколов по статье . 20.6.1 на посетителей.



Также в ночное время продолжал работу бар «Тема» на пр. 50-летия Октября, здесь также составлены административные протоколы. Выявлен факт работы ресторана «Che Guevara», по адресу ул. Хоца Намсараева после 23:00. Составлен административный протокол на должностное лицо. Нарушения противоэпидемических требований допустили в этно-ресторане «Орда» на ул. Пушкина, протокол составлен за нарушение правил рассадки посетителей за одним столом.



К слову, увеселительные заведения рисовали зря.



Фото: pixabay.com В Улан-Удэ сегодня на владельца ночного клуба «Bar 69» эпидемиологическая служба составила очередной протокол об административном правонарушении. В опечатанном ранее заведении снова проводилась вечеринка сообщили в правительстве республики.В ночное время в столице республике прошли рейды мобильных групп по профилактике коронавирусной инфекции. С 22:00 вечера до 3 часов утра в составе групп работали сотрудники полиции, Роспотребнадзора, администраций городских районов и Комитета по транспорту, потребительского рынка и предпринимательству администрации Улан-Удэ.Выявлены нарушения антиковидного режима в ночном клубе «Bar 69» на Ключевской. Специалистами Роспотребнадзора собран материал по статье17.7 КоАП РФ. Сотрудники полиции составили 12 протоколов по статье . 20.6.1 на посетителей. Напомним , ранее помещение этого заведения было опечатано до рассмотрения в суде вопроса о приостановлении деятельности.Также в ночное время продолжал работу бар «Тема» на пр. 50-летия Октября, здесь также составлены административные протоколы. Выявлен факт работы ресторана «Che Guevara», по адресу ул. Хоца Намсараева после 23:00. Составлен административный протокол на должностное лицо. Нарушения противоэпидемических требований допустили в этно-ресторане «Орда» на ул. Пушкина, протокол составлен за нарушение правил рассадки посетителей за одним столом.К слову, увеселительные заведения рисовали зря. Как сообщал «Номер один» , республиканский оперативный штаб принял решение о возобновлении с 4 сентября работы ночных клубов. Открыться они смогут только после одобрения их заявки на интернет-портале «Работающая Бурятия» и при обязательным выполнением требований эпидемиологической службы.Фото: pixabay.com

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