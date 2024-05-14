Политика и власть 14.05.2024 в 17:35

В Бурятии подписали соглашение по оказанию гуманитарной помощи Монголии

Республика отправила соседям более 8 тысяч тонн зерна
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии подписали соглашение по оказанию гуманитарной помощи Монголии
Трёхсторонний акт приёма-передачи гуманитарной помощи, оказанной Россией Монголии, был подписан в Улан-Удэ сегодня, 14 мая. Подписи на документе поставили представители ГУ МЧС России по Бурятии, АНО «Содействие» и Государственного агентства по ЧС Монголии.

Зерно было передано животноводам Монголии в качестве помощи при бескормице и массовом падеже скота сразу несколькими сельхозпредприятиями Бурятии.

– В основе гуманитарной помощи России результат работы 27 хозяйств Бурятии. Это зерно, выращенное на территориях Баргузинского, Бичурского, Заиграевского, Кабанского, Курумканского, Кяхтинского, Мухоршибирского и Тарбагатайского районов республики. Наибольший объем был отгружен Мухоршибирскими хозяйствами «Колхоз Искра», «Уула», Григория Калашникова, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Каждое сельхозпредприятие, по его словам, предоставило по тысяче тонн зерна, и гуманитарная помощь в объеме почти 8,5 тысяч тонн была транспортирована на 281 машине.

- Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в организации гуманитарной помощи и, прежде всего, аграриев-тружеников села. Вместе нам по плечу любая работа и помощь соседям – важное дело в укреплении двусторонних отношений России и Монголии, история которых скреплена боями на Халхин-Голе и помощью монгольского народа Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны, – подчеркнул глава Бурятии.

В региональном правительстве сообщили, что общая сумма расходов на покупку зерна и его отгрузку составила 128 млн рублей средств республиканского бюджета. Правительство Бурятии, федеральные структуры провели большую организационную работу, а правительство России помогло пройти гуманитарному грузу таможенный контроль в упрощенном порядке и без взимания пошлин.

Как рассказал заместитель руководителя Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии, бригадный генерал Батмунх Ууганбаяр, гуманитарную помощь получили 16 аймаков и три района Улан-Батора.

- Благодаря помощи России и Бурятии животноводам Монголии удалось избежать катастрофической гибели скота. От имени граждан Монголии хочу выразить искреннюю благодарность правительствам России и Бурятии.

В правительстве Бурятии подчеркнули, что в оказании гуманитарной помощи стоит большая работа аграриев республики, которые в прошлом году собрали рекордный урожай зерновых – 140,6 тысяч тонн. Это на 20% превысило сбор 2022 года.

Работа многих аграриев республики была отмечена Благодарственными письмами главы Бурятии и Удостоверениями передового работника сельского хозяйства Монголии представителями соседней страны.

Напомним, что из-за неблагоприятных погодных условий в Монголии этой зимой пострадали почти все животноводческие хозяйства, около 9 тысяч семей, а более 32 тысяч чабанов потеряло почти половину всего поголовья скота. Гуманитарная помощь Бурятии соседней Монголии была оказана по поручению президента России и при поддержке правительства России.

Фото: Правительство Бурятии

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