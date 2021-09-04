Каллиграфы Бурятии запустили к ВЭФ линейку авторских футболок Wise wear

Футболки с бурят-монгольскими надписями и элементами готического стиля планируют продвигать на международные рынки



В Бурятии специально к Восточному экономическому форуму запустили новую коллекцию футболок Wise wear, что в переводе означает «мудрая одежда». Это отражено в главном принте коллекции, созданной мастером центра каллиграфии «Тэнгэриин бэшэг» («Небесное письмо») и галереи «Хатан» Янжимой Батуевой.

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Идейным вдохновителем проекта стали директор культурно-туристического центра «Баргуджин Токум» Баир Будаев и дизайнер Тумэн Буинов.

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Коллекцию разрабатывали около полугода. На ВЭФ-2021 представили футболки с бурят-монгольскими надписями с элементами готического стиля. Новый бренд планируют продвигать на международные рынки. Тестовый выпуск вызвал большой интерес среди посетителей и покупателей форума.

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«Для нас ВЭФ – это второе большое мероприятие года после Петербургского форума. Мы оттачиваем выставочную работу, учимся на ходу и стараемся быстро реагировать на запросы аудитории. Мы позволяем новому бренду быть мобильным и реагировать на происходящие события», - поделилась директор галереи «Хатан», Маргарита Дамбаева.

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В линейку вошли футболки черного и белого цветов, на которых изображены цитаты известных людей Бурятии и России, а также национальная символика, сообщает Фонд регионального развития.



Фото: ФРР Бурятии







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