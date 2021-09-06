В Бурятии стартовала всероссийская программа «Пушкинская карта»

Она позволит молодежи посещать музеи, театры и концерты за счет средств федерального бюджета



Новая всероссийская программа «Пушкинская карта» стартовала в Бурятии. Она позволит молодежи в возрасте от 14 до 22 лет посещать музеи, театры и концертные залы за счет средств федерального бюджета. Целью программы является повышение культурного уровня подрастающего поколения, воспитание гармонично развитой личности, а также увеличение посещаемости учреждений и организаций культуры, сообщили в минкультуры республики.



«На «Пушкинскую карту» можно купить билеты в театры, музеи, библиотеки на культурные мероприятия. И сегодня я хочу сказать, что «Пушкинская карта в Бурятии заработала. У нас уже есть первые покупки, первые клиенты, посетители. Например, с 1 сентября по сегодняшнее число в Этнографический музей купили билеты по «Пушкинской карте» около 30 человек. Первые покупатели - это студенты-медики. В Русском драматическом театре у нас тоже есть покупки. В театре оперы и балета купили билеты 22 человека на предстоящие спектакли, премьеры, в Бурятский драматический театр и в Национальный музей -тоже. В принципе, «Пушкинская карта» заработала. Мы этому очень рады и поздравляем всех наших юных зрителей от 14 до 22 лет», - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Министерством культуры Бурятия с июня ведется большая работа по подготовке к реализации программы «Пушкинская карта». На сегодняшний день к программе подключены шесть государственных театрально-зрелищных учреждений, три музея и 1 одн некоммерческая организация. Это: Русский драмтеатр им. Н.А. Бестужева», Бурятский академический театр драмы им. Х.Намсараева, Бурятский академический театр оперы и балета, театр песни и танца «Байкал», театр кукол «Ульгэр», филармония, Национальный музей, Этнографический музей народов Забайкалья, Кяхтинский краеведческий музей им.ак. В.А. Обручева и Центр развития культуры и искусства и современного искусства.



«Часть аудитории в возрасте от 14 до 22 лет, которая получила «Пушкинскую карту», часто выпадает из поля зрения театров. Подростков и молодежь теряют, как зрителей, ориентируясь только лишь на родителей, которые водят детей на сказки, и, например, на супервзрослую публику. А подросток, студент никогда не подумает потратить часть своего скромного бюджета на поход в театр. Поэтому «Пушкинская карта» является прекрасным дополнением, таким независимым финансовым источником для того, чтобы провести время в театре и тем более театры формируют культурный багаж, который молодой человек пронесет в дальнейшую жизнь. Это очень здорово», - добавил артист государственного русского драматического театра им. Н.А.Бестужева Владимир Барташевич.



«Пушкинская карта» - это специальная банковская карта платежной системы «Мир» номиналом 3000 рублей, которую молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут оформить через портал госуслуг, и которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счет таких карт будет направлять государство. Остаток средств на следующий год переноситься не будет. 3000 рублей – сгораемые. То есть, сумму нужно потратить до конца года. Покупка билетов не для себя, а для третьих лиц запрещена.



В Бурятии насчитывается около 100 тысяч человек в возрасте от 14 до 22 лет. Исходя из численности молодежи этой категории, согласно программе «Пушкинская карта» в регион может поступить 300 млн рублей с целью обеспечения каждого участника программы картой с номиналом 3000 рублей до декабря 2021 года включительно.



В 2022 году номинал карты будет составлять 5 тыс. рублей. Еще один важный момент – баланс «Пушкинской карты» нельзя пополнить самостоятельно, средства зачисляются на карту государством один раз в год. Карта будет существовать как в виртуальном формате, так и выпускаться на пластиковом носителе, заказать который можно будет в отделениях оператора программы – «Почта Банке».



Учреждениями культуры размещены на платформе «PRO.Культура.рф» афиши мероприятий, предлагаемых к участию в программе, которые на сегодня прошли модерацию, т.е. допуск федерального и республиканского экспертных советов. В настоящее время согласовано к реализации более 180 мероприятий. Полную афишу мероприятий, доступных по Пушкинской карте, можно будет увидеть на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги.Культура».



Немаловажно и то, что действовать «Пушкинская карта» будет на территории всей России без ограничений - ей можно воспользоваться не только в регионе проживания, но и путешествуя по стране.



В настоящее время минкульт Бурятии разрабатывает гастрольную карту участников программы «Пушкинская карта», государственных учреждений культуры, по выездам в муниципальные образования, чтобы молодые люди отдаленных населенных пунктов республики также смогли посетить мероприятия программы. Подробнее о «Пушкинской карте» можно прочитать на



Фото: egov-buryatia.ru/minkult Новая всероссийская программа «Пушкинская карта» стартовала в Бурятии. Она позволит молодежи в возрасте от 14 до 22 лет посещать музеи, театры и концертные залы за счет средств федерального бюджета. Целью программы является повышение культурного уровня подрастающего поколения, воспитание гармонично развитой личности, а также увеличение посещаемости учреждений и организаций культуры, сообщили в минкультуры республики.«На «Пушкинскую карту» можно купить билеты в театры, музеи, библиотеки на культурные мероприятия. И сегодня я хочу сказать, что «Пушкинская карта в Бурятии заработала. У нас уже есть первые покупки, первые клиенты, посетители. Например, с 1 сентября по сегодняшнее число в Этнографический музей купили билеты по «Пушкинской карте» около 30 человек. Первые покупатели - это студенты-медики. В Русском драматическом театре у нас тоже есть покупки. В театре оперы и балета купили билеты 22 человека на предстоящие спектакли, премьеры, в Бурятский драматический театр и в Национальный музей -тоже. В принципе, «Пушкинская карта» заработала. Мы этому очень рады и поздравляем всех наших юных зрителей от 14 до 22 лет», - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Министерством культуры Бурятия с июня ведется большая работа по подготовке к реализации программы «Пушкинская карта». На сегодняшний день к программе подключены шесть государственных театрально-зрелищных учреждений, три музея и 1 одн некоммерческая организация. Это: Русский драмтеатр им. Н.А. Бестужева», Бурятский академический театр драмы им. Х.Намсараева, Бурятский академический театр оперы и балета, театр песни и танца «Байкал», театр кукол «Ульгэр», филармония, Национальный музей, Этнографический музей народов Забайкалья, Кяхтинский краеведческий музей им.ак. В.А. Обручева и Центр развития культуры и искусства и современного искусства.«Часть аудитории в возрасте от 14 до 22 лет, которая получила «Пушкинскую карту», часто выпадает из поля зрения театров. Подростков и молодежь теряют, как зрителей, ориентируясь только лишь на родителей, которые водят детей на сказки, и, например, на супервзрослую публику. А подросток, студент никогда не подумает потратить часть своего скромного бюджета на поход в театр. Поэтому «Пушкинская карта» является прекрасным дополнением, таким независимым финансовым источником для того, чтобы провести время в театре и тем более театры формируют культурный багаж, который молодой человек пронесет в дальнейшую жизнь. Это очень здорово», - добавил артист государственного русского драматического театра им. Н.А.Бестужева Владимир Барташевич.«Пушкинская карта» - это специальная банковская карта платежной системы «Мир» номиналом 3000 рублей, которую молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут оформить через портал госуслуг, и которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счет таких карт будет направлять государство. Остаток средств на следующий год переноситься не будет. 3000 рублей – сгораемые. То есть, сумму нужно потратить до конца года. Покупка билетов не для себя, а для третьих лиц запрещена.В Бурятии насчитывается около 100 тысяч человек в возрасте от 14 до 22 лет. Исходя из численности молодежи этой категории, согласно программе «Пушкинская карта» в регион может поступить 300 млн рублей с целью обеспечения каждого участника программы картой с номиналом 3000 рублей до декабря 2021 года включительно.В 2022 году номинал карты будет составлять 5 тыс. рублей. Еще один важный момент – баланс «Пушкинской карты» нельзя пополнить самостоятельно, средства зачисляются на карту государством один раз в год. Карта будет существовать как в виртуальном формате, так и выпускаться на пластиковом носителе, заказать который можно будет в отделениях оператора программы – «Почта Банке».Учреждениями культуры размещены на платформе «PRO.Культура.рф» афиши мероприятий, предлагаемых к участию в программе, которые на сегодня прошли модерацию, т.е. допуск федерального и республиканского экспертных советов. В настоящее время согласовано к реализации более 180 мероприятий. Полную афишу мероприятий, доступных по Пушкинской карте, можно будет увидеть на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги.Культура».Немаловажно и то, что действовать «Пушкинская карта» будет на территории всей России без ограничений - ей можно воспользоваться не только в регионе проживания, но и путешествуя по стране.В настоящее время минкульт Бурятии разрабатывает гастрольную карту участников программы «Пушкинская карта», государственных учреждений культуры, по выездам в муниципальные образования, чтобы молодые люди отдаленных населенных пунктов республики также смогли посетить мероприятия программы. Подробнее о «Пушкинской карте» можно прочитать на официальной странице программы Фото: egov-buryatia.ru/minkult

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