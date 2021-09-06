Минприроды Бурятии выявило нарушения в рекультивации свалки в Усть-Баргузине

Повторная выездная проверка состоялась 31 августа, замечания оказались до сих пор не устранены



Комиссия министерства природных ресурсов и экологии Бурятии проверила проведение работ по рекультивации мусорной свалки в поселке Усть-Баргузин. Ликвидация проводится в рамках федерального проекта «Чистая страна». Стоимость работ составляет 420 млн. рублей.



По результатам конкурса был определен подрядчик - ИП Тонконогов Д.С., который приступил к работе в июле нынешнего года. Отходы вывозят на полигоны, расположенные в Гусиноозерске и в Заиграево. Согласно условиям контракта, будет вывезено 180 тысяч кубометров мусора, при этом 17% от общего объема должно быть отсортировано.



В июле текущего года состоялась первая выездная проверка комиссии, в ходе которой был выявлен ряд замечаний. Поскольку подрядчик работал только первый месяц к нему не стали применять меры административного воздействия и дали время на устранение замечаний.



Повторная выездная проверка состоялась 31 августа, сообщили в минприроды. Около половины замечаний оказались до сих пор не устранены. Так, например, подрядчик должен обеспечить взвешивание грузовых автомобилей с привязкой к координатам и времени взвешивания с последующей передачей данных в сеть Интернет, данные заносятся в таблицу, но в режиме онлайн их до сих пор просмотреть невозможно. На период проверки в июле камеры видеонаблюдения имелись только на въезде, теперь камеры установили практически по всему периметру, но остается одна «слепая» зона, где местные жители продолжают выбрасывать мусор за забором. Автомобили, которые перевозят отходы, не имеют специальной маркировки или табличек, а также полностью не укрывают кузов автомобилей, в итоге при транспортировке мусор разлетается по дороге.



Контракт также предусматривает сортировку отходов, которая до сих пор не осуществляется из-за отсутствия сортировочной установки (в том числе просеивания). Отходы вывозятся на полигон вместе с грунтом.



Также на территории свалки находятся посторонние люди, которые собирают металл, что является нарушением техники безопасности. Свободный доступ к объекту стал возможен из-за отсутствия части забора и шлагбаума.



«Свалка расположена в Центральной экологической зоне озера Байкал. И это первый объект в Бурятии, который рекультивируют в рамках проекта «Чистая страна». Для этого выделены серьезные финансовые средства из федерального бюджета, поэтому министерство будет тщательно контролировать проведение работ и исполнение контракта, - отметил министр природных ресурсов и экологии Бурятии Сергей Матвеев. - Еще две свалки будут рекультивированы в городах Кяхта и Закаменск в 2022-2023 гг, и подрядчики должны понимать всю ответственность и качественно выполнять работу».



Фото: минприроды Бурятии



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