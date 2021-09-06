Депутаты парламента Бурятии поздравили победителей танкового биатлона

В составе сборной России выступал танкист из Кяхты - Виктор Хишектуев



Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов и депутаты республиканского парламента поздравили российскую команду танкистов с победой в конкурсе Армейских международных игр - 2021 «Танковый биатлон». В составе сборной России выступла танкист из Кяхты - Виктор Хишектуев, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



«Танковый биатлон» проходил на подмосковном полигоне Алабино. Участие в первом (высшем) дивизионе приняли команды 11 стран. Танковые экипажи России поставили рекорд - 1 час 36 минут 49 секунд. Команда Китая финишировала с отставанием на 10 минут 31 секунду. Третье место заняла сборная Казахстана.

Рядовой Виктор Хишектуев, ставший чемпионом в составе российской сборной, родился в улусе Зурган-Дэбэ Селенгинского района. Служит в Кяхте.



В финальном заезде принимали участие четыре сильнейшие команды, представляющие вооруженные силы России, Китая, Казахстана и Азербайджана, сообщает Мминобороны РФ.



В ходе гонки каждый танковый экипаж проходил четыре круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах. Стрельба велась из танковой пушки с ходу, из спаренного и зенитного пулеметов – с места. В состязании участвовали по три экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа.



После совещания судейской коллегии стали известны официальные результаты команд. Первой со всеми испытаниями на трассе «Танкового биатлона» справилась команда России, завершив гонку за 1 час 36 мин. 49 сек. Вторыми стали танкисты Китая. Их результат прохождения трассы составил 1 час 44 мин. 55 сек. Экипажи Казахстана стали бронзовыми призерами, завершив гонку за 2 часа 3 мин. 3 сек. На четвертом месте расположилась команда Азербайджана с результатом 2 часа 4 мин. 50 сек.



Таким образом, команда Вооруженных Сил Российской Федерации по «Танковому биатлону» стала абсолютным победителем конкурса в индивидуальной гонке и командной эстафете. Этап «Эстафета» по праву пользуется у болельщиков «Танкового биатлона» большой популярностью. По регламенту соревнований три экипажа каждой сборной должны поочередно пройти трассу на одном танке, при этом поразить 24 мишени и преодолеть почти 50 километров дистанции. Особенностью эстафеты является ведение флангового огня с ходу по танковым целям на участке длинной 400 метров, что является самым сложным элементом Танкового биатлона.



В 2021 году в Танковом биатлоне принимали участие 19 сборных из Африки, Азии и Европы. Как и прежде, в этом году российскую команду представляли лучшие танковые экипажи Вооруженных Сил Российской Федерации – победители всеармейского этапа конкурса.



Фото: function.mil.ru



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