В Бурятии в акватории Байкала сотрудники ОМОН задержали браконьеров

Изъяты резиновая лодка, 120-метровая рыболовная сеть и 116 хвостов омуля



В Бурятии ночью сотрудники сил специального назначения при патрулировании озера Байкал в местности Лемасово Кабанского района задержали двух граждан, которые занимались незаконной добычей водных биоресурсов, сообщили в республиканском управлении Росгвардии. У браконьеров были изъяты резиновая лодка, 120-метровая рыболовная сеть и 116 хвостов байкальского эндемика – омуля, добытого незаконным путем.



Задержанные, жители Кабанского района, доставлены в отдел полиции для принятия правового решения. Устанавливается ущерб от противоправной деятельности.



В Бурятии продолжается оперативно-профилактическая операция «Путина-2021». В рамках операции сотрудники ОМОН республиканского управления Росгвардии во взаимодействии с представителями Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства и МВД выявляют и пресекают правонарушения, связанные с незаконной добычей водных биологических ресурсов.



Напомним, что в Бурятии действует запрет на вылов омуля.Ущерб при вылове одного хвоста байкальского омуля составляет 3 640 рублей, а в период нереста – 7 280 рублей. За нарушение правил рыболовства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для граждан в размере до 5 000 рублей.



За незаконную добычу водных биологических ресурсов, совершенную в местах нереста или на миграционных путях к нему, нарушителям, в том числе группой лиц по предварительному сговору, грозит уже уголовная ответственность, которая влечет за собой наказание в виде штрафа в размере до 100 000 рублей, либо лишение свободы сроком до 5 лет.



Фото: Росгвардия



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