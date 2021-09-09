Студенты БГСХА выехали в Кяхтинский район, пострадавший от наводнения

Они помогут ликвидировать последствия наводнения в селе Хоронхой



Студенты Бурятской государственной сельхозакадемии направления «Лесное дело» выезжают завтра, 10 сентября, в Кяхтинский район, куда в конце августа пришло наводнение. Студенты помогут ликвидировать последствия наводнения в селе Хоронхой, сообщили в пресс-службе вуза.



«В прошлом году наши ребята прошли учения по отработке действий в условиях наводнения. Это было особенно актуально с приходом полноводного периода, когда реки рискуют выйти из берегов и затопить близлежащие дома», - говорит Елена Коновалова, доцент кафедры «Лесоводство и лесоустройство».



Учения для всех волонтеров были организованы Добровольческим корпусом Байкала. Корпус занимается вопросами гражданской обороны и готовит добровольцев как бригадиров, которые могут управлять и организовывать работу других добровольцев во время ЧС.



Как сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС, в Кяхтинском районе поверхностными и грунтовыми водами подтоплены 372 придомовые территории, в 10 домах вода находится выше уровня пола. В Поселье Иволгинского района поверхностными и грунтовыми водами подтоплен 361 придомовой участок, в 37 домах вода выше уровня пола.

Фото: БГСХА







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