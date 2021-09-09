В Улан-Удэ энергетики незаконно отрезали от электричества две квартиры

«Читаэнергосбыт» сообщил, что произошла ошибка





В Улан-Удэ сотрудники «Читаэнергосбыта» ошибочно отключили электричество у жителей домов по ул. Яковлева и Лимонова. Это выяснилось во время проверки, проведенной в отношении компании Управлением муниципальной жилищной инспекции администрации Улан-Удэ.

– При проведении проверок установлено, что в двух квартирах по ул. Лимонова и Яковлева АО «Читаэнергосбыт» ошибочно ввел ограничение режима потребления электрической энергии, – сообщили в управлении.Материалы проверок в июле этого года были направлены в Госстройжилнадзор Бурятии для привлечения компании к административной ответственности. По результатам рассмотрения дел «Читаэнергосбыт» признан виновным и оштрафован.Фото: мэрия Улан-Удэ