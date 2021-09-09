В Бурятии остаются подтопленными более 60 домов и 1500 участков

Большинство из них затоплены грунтовыми водами





Как сообщили в МЧС, на данный момент в Бурятии остаются подтопленными более 60 жилых домов и свыше 1500 приусадебных участков. При этом большая часть подтопленной территории оказалась в воде из-за выхода грунтовых вод, отмечают спасатели.

В Поселье в превентивных целях продолжается отсыпка грунта и укрепление береговой линии. В населенных пунктах, оказавшихся в зоне ЧС, работают комиссии по оценке ущерба, производится откачка воды из подполий и просушка домов тепловыми пушками, расчистка придомовых территорий. Оказывается адресная помощь населению, доставка продуктов и предметов первой необходимости. Активную помощь в этом оказывают волонтеры. Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 189 человек и 63 единицы техники.Фото: МЧС Бурятии