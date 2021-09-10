В столице Бурятии представили книгу «Занимательный Улан-Удэ»

Издание посвящено памяти краеведов Раисы Серебряковой, Анатолия Жалсараева и Виктора Харитонова



Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова и ассоциация экспертной поддержки проектов «Регион» издали к 355-летию столицы Бурятии книгу «Занимательный Улан-Удэ», сообщили в городской администрации.



Она вышла в свет в рамках информационно-образовательного проекта «БУКВАЛЬНЫЙ Улан-Удэ: 355 лет истории» - одного из десяти победителей конкурса администрации Улан-Удэ по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. ⠀



«Когда появляются новые проекты – это всегда большое событие в жизни города. Особенно, если это интересные работы наших краеведов. И сегодня, листая «Занимательный Улан-Удэ», мы вновь открываем новые страницы истории нашего города. Я выражаю слова глубокой благодарности всем авторам, составителям и всем тем, кто трудился над изданием книги», - отметила заместитель мэра, председатель Комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова.



Издание посвящено памяти краеведов Раисы Серебряковой, Анатолия Жалсараева и Виктора Харитонова, которые вписали яркую страницу в городское краеведение, по-настоящему любили Улан-Удэ и бережно относились к его истории. На презентации собрались родные, друзья, коллеги выдающихся краеведов.



«Книгу стоит прочесть уже потому, что она посвящена нашему родному городу, который мы должны знать. И так как я веду экскурсии не только для гостей города, но и для наших жителей, то очень часто я слышу такие слова: «Вот сколько живу здесь, а свой город я, оказывается, и не знаю». Наш город представляет большой интерес, за каждым домом стоит история и люди», - отметила Рада Жалсараева, сестра Анатолия Дамбаевича.



С этой книгой, изданной в год 355-летия Улан-Удэ, читатели совершат путешествие в глубину истории Удинска - Верхнеудинска - Улан-Удэ и узнают о тайнах, которые спрятаны в городских домах и улицах. Книга собрала очерки известных краеведов и городские легенды, которые из поколения в поколение передаются среди жителей.



Фото: ulan-ude-info.ru



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