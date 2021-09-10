В Бурятии выплатили компенсации жителям Закаменского района, пострадавшим от ливней и града

Свыше 200 человек, потерпевших убытки после непогоды, получили более 2 млн рублей



В Закаменском районе Бурятии восстановлены дома и социальные объекты после последствий бушевавшей здесь стихии, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В августе в районе шли обильные ливни, а в некоторых поселениях был аномальный град. Алексей Цыденов 8 августа посетил зоны, где был введен режим ЧС после осадков. Из-за града пострадали 68 домов, где проживают 207 человек. Все они получили выплаты на общую сумму 2 миллиона 70 тысяч рублей.



В Михайловком и Усть-Бургултайском сельских поселениях от крупных градин пострадали посевы, урожаи в огородах, крыши домов. Глава Бурятии посетил школу в Михайловке, поле кормозаготовительного предприятия, подворье двух семей. Он поручил правительству и администрациям сельских поселений ускорить работу по оценке ущерба и оперативно выплатить компенсации всем пострадавшим.



«Град побил всю кровлю, весь урожай. Было очень страшно. Град начинался с маленьких крупинок, а потом всё крупнее и крупнее. Крыша, конечно, была страшная… Думали, как ее восстанавливать, где деньги брать, может, пеной пока запенить. Потому что всё потекло, мебель всю намочило. К нам приезжал глава Бурятии, был у нас дома. Оказал моральную и материальную помощь, огромная благодарность ему за то, что прибыл, за то, что поддержал. Выплата пришла – мы за три дня буквально крышу обновили. Дома побелили, покрасили. Честно говоря, вообще не ожидали, что будет такая помощь, что глава к нам в дом приедет. Думал, это природа, стихия, и что это проблема нас самих. А получилось, что все нам восстановили. У нас 9 детишек, десятого малыша ждем, поэтому эта помощь оказалась очень кстати», - рассказали Александр и Людмила, жители села Михайловка.



«Помощь пришла быстро. Приятно, конечно, когда в момент беды приходят на помощь, не сидят в кабинетах. Приехали, все на месте посмотрели, выслушали, обсудили здесь же, как и что нужно сделать, и материальную помощь дали. Сразу купил шифер, обновили крышу», - говорит житель села Михайловка Родион Лубсанов.

В ускоренном режиме работали и над устранением разрушений в школе. Алексей Цыденов поручил восстановительные работы завершить к концу месяца, чтобы дети могли начать учебный год без задержек.



«Град побил крышу школы, спортзала и столовой. Уничтожены наши огороды, картошка, капуста. После этого происшествия к нам приехал Алексей Самбуевич, осмотрел повреждения, крышу и поручил, чтобы до 1 сентября крыша была восстановлена. Прибыли подрядчики, с 12 августа они уже начали ремонтировать. И хотя шли очень сильные дожди, они, все-таки, до 1 сентября работы завершили. Сейчас остались еще некоторые уборочные работы, остекление кочегарки и музея. От лица всего нашего коллектива, от школьников хочу поблагодарить Алексея Самбуевича, что так оперативно поступили деньги, поблагодарить работников ООО «Альянс», которые с утра и до ночи делали крышу. Наши сотрудники тоже объединились, помогали, убирали старый шифер, убирали, отмывали все. И дети 1 сентября пошли в школу учебный процесс начался точно в срок», - рассказал директор Михайловской средней школы Баир Цыдыпов.



Сейчас продолжается работа по выплате компенсаций жителям, республики, пострадавшим от паводков. Напомним, для ускорения назначения компенсаций были внесены изменения в соответствующий нормативно-правовой акт. И теперь пострадавшим не нужно доказывать свое проживание в зоне ЧС через суд.



Фото: pixabay.com



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