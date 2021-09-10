В Бурятии после реконструкции открыт МАПП «Кяхта» на границе с Монголией

Республика рассчитывает, что это поможет наращиванию экспорта и раскрытию ее транзитного потенциала



В Бурятии сегодня торжественно открыт после реконструкции многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Кяхта на российско-монгольской границе. Символично, что впервые автомобили пересекли границу с Монголией в Кяхте также в сентябре, 20 лет назад, сообщили в правительстве республики.



Реконструкция погранперехода велась в рамках федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации…» и позволила создать новую инфраструктуру для служб пограничного, таможенного и иных видов контроля. Построено более 40 зданий и сооружений административного, хозяйственного, бытового и инженерно-технического назначения. Пгранпереход оснащен современным оборудованием. Благодаря двукратному увеличению количества полос движения разделены потоки транспорта, что позволило повысить безопасность в пункте пропуска.



Пропускная способность МАПП Кяхта увеличена в два раза по количеству транспорта (до 1000 транспортных средств в сутки) и в три раза по количеству людей (до 5000 человек в сутки). Это позволяет сократить время прохождения контрольных процедур при пересечении границы и способствует увеличению скорости доставки грузов, основными из которых на экспорт являются лесо- и пиломатериалы, пищевые продукты, на импорт – продукция животного происхождения, корма, пищевые продукты, материалы.



Как отметил заместитель директора Департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу минтранса России Михаил Раденко, министерство при поддержке всех уровней власти завершило реконструкцию самого крупного в России пункта пропуска на границе с Монголией. Реализация проекта стала очередным шагом на пути решения стратегических задач развития внешнеэкономической деятельности, наращивания объемов экспорта, укрепления транзитного потенциала и повышения конкурентоспособности российской транспортной системы.



Директор Читинского филиала Росгранстроя Александр Шрайтель, обратил внимание на то, что в пункте пропуска созданы все необходимые условия для быстрого и комфортного пересечения госграницы туристами и представителями бизнеса.



«Реконструкция МАПП «Кяхта» - долгожданное событие для республики. Бурятия получила обновленный пункт пропуска, готовый пропускать в два раза больше пассажиров и грузов, и возможность более широко использовать потенциал федеральной трассы А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией для активного развития региона и приграничных территорий», - подчеркнул вице-премьер правительства Бурятии Евгений Луковников.



Как отметил, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге, модернизация объекта имеет большое значение для развития внешнеэкономической деятельности России и, конечно, для развития Бурятии, укрепления торговых и культурных связей, туристического потенциала республики.



Фото: egov-buryatia.ru



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