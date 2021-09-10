В Слюдянском районе обнаружена пропавшая туристка из Москвы

Вместе с супругом на надувном катамаране она сплавлялась по реке Утулик до Байкальска, но муж умер



В Иркутской области 9 сентября местные жители обнаружили Наталью Наумову, пропавшую без вести во время похода на пик Черского. Сегодня женщину доставили в Слюдянку, где ее осмотрели врачи. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.



По факту безвестного исчезновения туристов из Москвы 29-летней Натальи Наумовой и ее 46-летнего супруга Алексея Наумова была организована доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.



Следователям СК женщина рассказала, что в 20-х числах августа во время похода супруг стал жаловаться на плохое самочувствие, с 27 числа он уже не мог передвигаться. А 7 сентября мужчина скончался. Тогда, Наталья Наумова приняла решение самостоятельно искать обратный путь. Ее катамаран прибило к скале в районе Ореховой пади. Местные жители Олег Шупруто и Иван Грузд во время рыбалки увидели женщину и оказали ей необходимую помощь. Из отдаленной местности в город они добрались только сегодня.



В настоящее время следователями совместно со спасателями запланирован выезд на место гибели Алексея Наумова. Женщину поселили в гостинице.



Известно, что свой путь туристы начали 8 августа. На надувном катамаране супруги планировали сплавиться по реке Утулик и выйти в город Байкальск.



Фото: irk.sledcom.ru





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.