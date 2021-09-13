Жители Бурятии просят власти разрешить непривитым посмотреть «Золото империи»

Улан-удэнский режиссер опубликовал обращение с просьбой ослабить ограничения на посещения кинотеатров



В социальных сетях известный бурятский режиссер и поэт Юрий Ботоев рассказал о поездке в Иркутск на премьеру нашего кино «Золото империи». Как отметил режиссер, в другом регионе он почувствовал «громадную разницу».

- В Иркутской области при заболеваемости ковид почти в 400 человек в день - отменены требования в кинотеатрах о наличии документов о вакцинации, отрицательном ПЦР тесте. У нас в Бурятии заболеваемость чуть более 70 человек в сутки и, благодаря работе официальных органов, ответственности бизнеса и сознательности самих граждан, эта цифра идëт на спад. Но вышеуказанные требования, введëнные в середине лета, сохраняются, - высказался Юрий Ботоев.

Кинодеятель акцентировал, что «сейчас можно 4-6 часов ехать в районы республики в микроавтобусах плечом к плечу, но 1,5 часа в просторном кинозале нельзя находиться без прививки».

- И это там, где соблюдается дистанция минимум в одно пустое кресло при постоянной профессиональной вентиляции залов. В выходные очень много знакомых до слез жаловались мне, что не могут попасть на наше кино «Золото империи» особенно семьями, если один из членов семьи не привит, - рассказал Юрий.

В связи с этим, режиссер обозначил свой пост как обращение к властям Бурятии по просьбе многочисленных земляков-кинозрителей: рассмотреть вопрос об отмене требований наличии документов о вакцинации, отрицательном ПЦР тесте при дальнейшем соблюдении социальной дистанции и ношении масок.

- Жители Бурятии очень хотят посмотреть кино, сделанное в Бурятии, а также другие фильмы и мультфильмы, но, к сожалению, далеко не все это могут сделать... Спасибо всем огромное, - добавил Юрий Ботоев.

Напомним, в прокат вышел бурятский фильм «Золото империи» от автора популярного фильма «Головар» Юрия Ботоева. На сегодняшний день в Бурятии кинотеатры и театры открыты только для привитых зрителей при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от общей вместимости объекта. Посмотреть кино могут только взрослые жители с сертификатом о вакцинации против COVID-19 с QR-кодом.





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