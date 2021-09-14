Забайкальский национальный парк прирастет заказником «Фролихинский»

Ежегодно парк посещают более 50 тысяч человек и интерес к нему с каждым годом только возрастает



Одной из приоритетных задач Забайкальского национального парка, отмечающего 35-летний юбилей, в ближайшем будущем является расширение за счет включения в его состав территории государственного природного заказника «Фролихинский». Об этом сообщает пресс-служба минприроды России.



«Это позволит более комплексно подойти к сохранению и развитию особо охраняемых природных территорий Северного Байкала. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение озера Байкал» планируется дальнейшая модернизация инфраструктуры службы охраны, обслуживания посетителей, науки и экологического просвещения – создание новых объектов – кордонов, экологических троп, визитно-информационных центров, экспозиций и мест размещения, а также ремонт и восстановление существующих строений и сооружений», подчеркивается в пресс-релизе.



В этом году Забайкальский национальный парк (Бурятия) отмечает юбилей. Эта уникальная особо охраняемая природная территория появилась в период пика борьбы общественности за сохранение озера Байкал. Решение о создании нацпарка принято Советом Министров РСФСР 12 сентября 1986 года.



В 1996 году территория Забайкальского нацпарка вошла в состав участка «Озеро Байкал» Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. С 2012 года ООПТ находится под управлением объединенной дирекции Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка – ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



По богатству растительного и животного мира, количеству редких видов флоры и фауны, а также обилию памятников природы Забайкальский национальный парк превосходит любую другую особо охраняемую природную территорию Байкальского региона.



Достопримечательности Парка впечатляют каждого, кто здесь побывал: самый крупный залив Байкала – Баргузинский, самый привлекательный с множеством живописных бухт и островов – Чивыркуйский залив, единственный полуостров на Байкале – Святой Нос. Удивительны Ушканьи острова с лежбищем байкальского тюленя-нерпы, Чивыркуйский перешеек с многокилометровым песчаным пляжем – популярным местом отдыха туристов.



«Байкал – это национальное достояние. Сохранение самого глубоко озера на планете является частью государственной политики нашей страны, отдельный федеральный проект, посвященный Байкалу, включен в национальный проект «Экология». За решением любой, даже самой масштабной задачи всегда стоят преданные своему делу люди. Поздравляю всех сотрудников Забайкальского национального парка с праздником и хочу поблагодарить за кропотливый непростой труд. От всей души желаю новых успехов и благополучия!» - сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.



За годы работы выстроена эффективная система охраны территории, почти полностью исключившая случаи браконьерства. Динамично развивается инфраструктура обслуживания посетителей – создаются информационные центры, обустраиваются туристические тропы и маршруты, места отдыха и кемпинговые зоны.



Ежегодно национальный парк посещают более 50 тысяч человек и интерес к нему с каждым годом только возрастает. В последние годы стал популярным не только летний туристический сезон, но активно развивается и зимний. ООПТ предоставляет широкие возможности для интересных и познавательных экскурсий. Разработанные маршруты имеют богатую историю и пользуются популярностью у разных категорий посетителей.



Особое внимание в работе уделяется научным исследованиям – внедряются инновационные методы, такие как использование геоинформационных технологий, беспилотных летательных аппаратов, онлайн-мониторинг и другие. Ежегодно на территории парка проводится огромное количество эколого-просветительских мероприятий, охватывающих аудиторию в десятки тысяч человек: игровые программы, мастер-классы, викторины, конкурсы, фестивали, волонтерские проекты.



Совместно с Фондом поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» с 2019 года в парке реализуется проект по раздельному сбору вторсырья «Национальные парки без мусора». На территории успешно работают пять пунктов раздельного сбора отходов, обустроенные маркированными контейнерами, каждый сезон привлекается более ста волонтеров, которые ведут пропаганду бережного отношения к природе среди посетителей и местного населения.



«Сохранение природных комплексов в первозданном виде – это главная заслуга всего коллектива, благодаря труду которого удалось сберечь красоту и уникальность особо охраняемой природной территории. За годы своей работы Забайкальский национальный парк завоевал огромный авторитет, как среди общественности, так и среди коллег. Нас очень радуют благодарные отзывы тысяч посетителей. Всё это значит, что мы идём в правильном направлении. Искренне поздравляем с днём рождения парка всех наших коллег, друзей и единомышленников! Желаем всем успехов и неиссякаемой энергии в деле сохранения заповедной природы!», – отметил директор объединенной дирекции Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка» Михаил Овдин.



Фото: zapovednoe-podlemorye.ru



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